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تفاصيل اقتحام سيارة لمطعم بجدة تقودها سيدة.. وما فعله العامل نال الإعجاب

في حادث باشَرَته الجهات الأمنية والمرور في حينه وتم استكمال الإجراءات

نجا عدد من العاملين بأحد المطاعم الواقعة على شارع فلسطين بمدينة جدة، من حادث غريب، بعد أن اقتحمت عليهم المطعم مركبةٌ من نوع "هونداي"، تقودها سيدة، واستقرت في واجهته، ونتج عن ذلك تَلَف الواجهة، وإصابة خفيفة لأحد العاملين؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث.

وتفصيلًا -وبحسب مصادر "سبق"- تلقى مرور محافظة جدة، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين بمدينة جدة، لمركبة من نوع "هونداي" تقودها سيدة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين.

ومن جانبها باشرت الجهات الأمنية ومرور جدة الحادثة في حينها، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

من جانبهم، عبّر متابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بحسن تصرف أحد العمال داخل المطعم بعد وقوع الحادث؛ حيث بادر بإغلاق أنبوبة الغاز احترازيًّا للمحافظة على سلامة الجميع.

حادث جدة شارع فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل اقتحام سيارة لمطعم بجدة تقودها سيدة.. وما فعله العامل نال الإعجاب
سبق

نجا عدد من العاملين بأحد المطاعم الواقعة على شارع فلسطين بمدينة جدة، من حادث غريب، بعد أن اقتحمت عليهم المطعم مركبةٌ من نوع "هونداي"، تقودها سيدة، واستقرت في واجهته، ونتج عن ذلك تَلَف الواجهة، وإصابة خفيفة لأحد العاملين؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث.

وتفصيلًا -وبحسب مصادر "سبق"- تلقى مرور محافظة جدة، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين بمدينة جدة، لمركبة من نوع "هونداي" تقودها سيدة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين.

ومن جانبها باشرت الجهات الأمنية ومرور جدة الحادثة في حينها، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

من جانبهم، عبّر متابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بحسن تصرف أحد العمال داخل المطعم بعد وقوع الحادث؛ حيث بادر بإغلاق أنبوبة الغاز احترازيًّا للمحافظة على سلامة الجميع.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:09 AM

تفاصيل اقتحام سيارة لمطعم بجدة تقودها سيدة.. وما فعله العامل نال الإعجاب

في حادث باشَرَته الجهات الأمنية والمرور في حينه وتم استكمال الإجراءات

A A A
هادي العصيمي - جدة
18
24,584

نجا عدد من العاملين بأحد المطاعم الواقعة على شارع فلسطين بمدينة جدة، من حادث غريب، بعد أن اقتحمت عليهم المطعم مركبةٌ من نوع "هونداي"، تقودها سيدة، واستقرت في واجهته، ونتج عن ذلك تَلَف الواجهة، وإصابة خفيفة لأحد العاملين؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث.

وتفصيلًا -وبحسب مصادر "سبق"- تلقى مرور محافظة جدة، بلاغًا بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين بمدينة جدة، لمركبة من نوع "هونداي" تقودها سيدة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين.

ومن جانبها باشرت الجهات الأمنية ومرور جدة الحادثة في حينها، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

من جانبهم، عبّر متابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بحسن تصرف أحد العمال داخل المطعم بعد وقوع الحادث؛ حيث بادر بإغلاق أنبوبة الغاز احترازيًّا للمحافظة على سلامة الجميع.

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