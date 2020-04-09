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شاهد.. باكستانيون يتوجَّهون بالدعوات للمملكة بأن يحفظها الله ويصرف عنها الوباء

من العلماء والدعاة.. تعبيرًا عن حبهم ومشاعرهم الفياضة للسعودية وقيادتها الرشيدة

ترجم علماء ودعاة باكستانيون من خريجي الجامعات السعودية محبتهم للمملكة قيادة وشعبًا بتوجيه الدعوات الصادقة بأن يحفظها الله من الوباء، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو، شارك فيه عدد من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، ترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل دعاة مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء. وقد لاقت هذه المحاضرات التي نُفّذت من الدعاة بمختلف مدن وأقاليم باكستان عبر البث المباشر إشادة واسعة، وتثمينًا للدور الإيجابي الذي يضطلع به المكتب تجاه المجتمع في مجال التوعية والإرشاد، ولاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

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شاهد.. باكستانيون يتوجَّهون بالدعوات للمملكة بأن يحفظها الله ويصرف عنها الوباء
سبق

ترجم علماء ودعاة باكستانيون من خريجي الجامعات السعودية محبتهم للمملكة قيادة وشعبًا بتوجيه الدعوات الصادقة بأن يحفظها الله من الوباء، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو، شارك فيه عدد من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، ترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل دعاة مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء. وقد لاقت هذه المحاضرات التي نُفّذت من الدعاة بمختلف مدن وأقاليم باكستان عبر البث المباشر إشادة واسعة، وتثمينًا للدور الإيجابي الذي يضطلع به المكتب تجاه المجتمع في مجال التوعية والإرشاد، ولاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:28 AM

شاهد.. باكستانيون يتوجَّهون بالدعوات للمملكة بأن يحفظها الله ويصرف عنها الوباء

من العلماء والدعاة.. تعبيرًا عن حبهم ومشاعرهم الفياضة للسعودية وقيادتها الرشيدة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
3,809

ترجم علماء ودعاة باكستانيون من خريجي الجامعات السعودية محبتهم للمملكة قيادة وشعبًا بتوجيه الدعوات الصادقة بأن يحفظها الله من الوباء، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو، شارك فيه عدد من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، ترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل دعاة مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء. وقد لاقت هذه المحاضرات التي نُفّذت من الدعاة بمختلف مدن وأقاليم باكستان عبر البث المباشر إشادة واسعة، وتثمينًا للدور الإيجابي الذي يضطلع به المكتب تجاه المجتمع في مجال التوعية والإرشاد، ولاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

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