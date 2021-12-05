"مسام" ينتزع أكثر من 1.500 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2021م، من انتزاع 1.578 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن؛ منها 518 لغمًا مضادًا للدبابات، و17 لغمًا مضادًا للأفراد، و1.027 ذخيرة غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة.

وفي محافظة الجوف تم نزع 18 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية اليتمة، إضافة إلى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية خب الشعف، و150 لغمًا مضادًا للدبابات في مدينة الجوف، كما جرى نزع 281 لغمًا مضادًا للدبابات و5 ألغام مضادة للأفراد، و16 عبوة ناسفة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 451 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع 14 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية البقع بمحافظة صعدة، و459 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات، و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، ولغمين مضادين للدبابات، وذخيرة واحدة غير متفجرة تمت إزالتها في مديرية المخا، و20 لغمًا مضادًا للدبابات، و81 ذخيرة غير متفجرة بمديرية موزع، إلى جانب نزع 12 لغمًا مضادًا للأفراد، و28 لغمًا مضادًا للدبابات، و20 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن 291 ألفًا، و931 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة؛ لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.