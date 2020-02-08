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"السويكت" لجماهير "النصر": الكيان يحتاج وقفتنا.. سترون ما يسركم

طالب رئيس نادي النصر صفوان السويكت جماهير الفريق بالمساندة والوقوف إلى جانب اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث يمر الفريق الكروي الأول بظروف صعبة في آخر مباراتين في الدوري، مشيراً إلى ثقته باللاعبين في العودة لقمة ترتيب فرق الدوري.

وقال "السويكت" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء.. عشق "النصر" وحبه شعور مشترك بيننا.. الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى.. ضعوا ثقتكم بالله وسترون ما يسركم في قادم الأيام إن شاء الله".

يذكر أن "النصر" يحل في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ35 نقطة متأخراً بـ3 نقاط عن المتصدر والغريم التقليدي الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السويكت" لجماهير "النصر": الكيان يحتاج وقفتنا.. سترون ما يسركم
سبق

طالب رئيس نادي النصر صفوان السويكت جماهير الفريق بالمساندة والوقوف إلى جانب اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث يمر الفريق الكروي الأول بظروف صعبة في آخر مباراتين في الدوري، مشيراً إلى ثقته باللاعبين في العودة لقمة ترتيب فرق الدوري.

وقال "السويكت" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء.. عشق "النصر" وحبه شعور مشترك بيننا.. الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى.. ضعوا ثقتكم بالله وسترون ما يسركم في قادم الأيام إن شاء الله".

يذكر أن "النصر" يحل في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ35 نقطة متأخراً بـ3 نقاط عن المتصدر والغريم التقليدي الهلال.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:40 PM

"السويكت" لجماهير "النصر": الكيان يحتاج وقفتنا.. سترون ما يسركم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس نادي النصر صفوان السويكت جماهير الفريق بالمساندة والوقوف إلى جانب اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث يمر الفريق الكروي الأول بظروف صعبة في آخر مباراتين في الدوري، مشيراً إلى ثقته باللاعبين في العودة لقمة ترتيب فرق الدوري.

وقال "السويكت" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء.. عشق "النصر" وحبه شعور مشترك بيننا.. الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى.. ضعوا ثقتكم بالله وسترون ما يسركم في قادم الأيام إن شاء الله".

يذكر أن "النصر" يحل في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ35 نقطة متأخراً بـ3 نقاط عن المتصدر والغريم التقليدي الهلال.

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