ياسين برناوي تعاونيًّا لثلاثة مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ياسين برناوي قادمًا من نادي القادسية؛ من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسميًّا مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي "ظهير أيمن" 25 عامًا.

وتابع: وقَّع اللاعب عقده مع التعاون، والذى يمتد لثلاثة مواسم، في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم.

يشار إلى أن اللاعب صاحب "26 ربيعًا" بدأ مشواره مع الشباب الذي وصل من خلاله إلى المنتخبات السنية السعودية، وانتقل بعدها إلى الفيصلي، وفي صيف 2015 انتقل إلى النصر بعقد لمدة خمسة أعوام، لكنه لم يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل نحو القادسية في تلك الفترة، وفي الانتقالات الشتوية الماضية تمت إعارته إلى الاتحاد.