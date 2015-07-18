النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ياسين برناوي تعاونيًّا لثلاثة مواسم

أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ياسين برناوي قادمًا من نادي القادسية؛ من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسميًّا مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي "ظهير أيمن" 25 عامًا.

وتابع: وقَّع اللاعب عقده مع التعاون، والذى يمتد لثلاثة مواسم، في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم.

يشار إلى أن اللاعب صاحب "26 ربيعًا" بدأ مشواره مع الشباب الذي وصل من خلاله إلى المنتخبات السنية السعودية، وانتقل بعدها إلى الفيصلي، وفي صيف 2015 انتقل إلى النصر بعقد لمدة خمسة أعوام، لكنه لم يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل نحو القادسية في تلك الفترة، وفي الانتقالات الشتوية الماضية تمت إعارته إلى الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ياسين برناوي تعاونيًّا لثلاثة مواسم
سبق

أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ياسين برناوي قادمًا من نادي القادسية؛ من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسميًّا مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي "ظهير أيمن" 25 عامًا.

وتابع: وقَّع اللاعب عقده مع التعاون، والذى يمتد لثلاثة مواسم، في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم.

يشار إلى أن اللاعب صاحب "26 ربيعًا" بدأ مشواره مع الشباب الذي وصل من خلاله إلى المنتخبات السنية السعودية، وانتقل بعدها إلى الفيصلي، وفي صيف 2015 انتقل إلى النصر بعقد لمدة خمسة أعوام، لكنه لم يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل نحو القادسية في تلك الفترة، وفي الانتقالات الشتوية الماضية تمت إعارته إلى الاتحاد.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:45 PM

ياسين برناوي تعاونيًّا لثلاثة مواسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
105

أنهت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ياسين برناوي قادمًا من نادي القادسية؛ من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول بالنادي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسميًّا مع لاعب نادي القادسية ياسين برناوي "ظهير أيمن" 25 عامًا.

وتابع: وقَّع اللاعب عقده مع التعاون، والذى يمتد لثلاثة مواسم، في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم.

يشار إلى أن اللاعب صاحب "26 ربيعًا" بدأ مشواره مع الشباب الذي وصل من خلاله إلى المنتخبات السنية السعودية، وانتقل بعدها إلى الفيصلي، وفي صيف 2015 انتقل إلى النصر بعقد لمدة خمسة أعوام، لكنه لم يلعب أي مباراة قبل أن ينتقل نحو القادسية في تلك الفترة، وفي الانتقالات الشتوية الماضية تمت إعارته إلى الاتحاد.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,433
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,157
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,009
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,066

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة