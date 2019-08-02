الفيحاء في هولندا: حصة صباحية تكتيكية.. واسترجاع في المسبح

أجرى لاعبو الفيحاء تمرينًا استرجاعيًّا في المسبح تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، وذلك خلال الفترة المسائية اليوم الجمعة في معسكر الفريق الحالي بهولندا.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية صباحية ذات رتم مرتفع، بقيادة المدير الفني للفريق خورخي سيماو، الذي فرض تمارين تكتيكية فنية مكثفة، ارتكزت على البناء السليم للهجمات، والارتداد السريع أثناء الهجمات المرتدة، والسرعة في افتكاك الكرة من المنافس، والضغط على حامل الكرة، إضافة إلى مناورة على كامل مساحة الملعب.

كذلك اشتملت التمارين على تمارين لياقة، تضمنت تقوية العضلات، ورفع المعدل اللياقي.. وأجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة برفقة مدرب الحراس السيد كارلوس مانويل.

من جانبه، أراح الجهاز الطبي عبدالله المطيري وفهد الشمري لشعورهما بالإجهاد، وحسن جعفري إثر معاناته آلامًا في العضلة الخلفية.