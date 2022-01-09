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اختصر وقتك.. وحدات الأحوال المتنقلة "تأتي إليك" في 14 موقعاً بالمملكة

خدمة للمحافظات والمراكز والقرى البعيدة.. إصدار وتجديد الهوية وبدل تالف

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر وزارة التجارة بجدة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان، وتختتم جدول زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة في مقر الخطوط السعودية لمدة يوم لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة بارق، وللرجال في مقر شرطة منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز بني بشر بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز الحصينية لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في مركز وادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز الرديفة لمدة يومين، وتقدم الخدمة للرجال يوم الخميس في مركز عين دار الجديدة بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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اختصر وقتك.. وحدات الأحوال المتنقلة "تأتي إليك" في 14 موقعاً بالمملكة
سبق

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر وزارة التجارة بجدة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان، وتختتم جدول زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة في مقر الخطوط السعودية لمدة يوم لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة بارق، وللرجال في مقر شرطة منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز بني بشر بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز الحصينية لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في مركز وادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز الرديفة لمدة يومين، وتقدم الخدمة للرجال يوم الخميس في مركز عين دار الجديدة بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:05 PM

اختصر وقتك.. وحدات الأحوال المتنقلة "تأتي إليك" في 14 موقعاً بالمملكة

خدمة للمحافظات والمراكز والقرى البعيدة.. إصدار وتجديد الهوية وبدل تالف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر وزارة التجارة بجدة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة ميسان، وتختتم جدول زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة في مقر الخطوط السعودية لمدة يوم لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة بارق، وللرجال في مقر شرطة منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز بني بشر بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في جامعة نجران لمدة أربعة أيام، وللنساء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز الحصينية لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء اليوم في مركز وادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز الرديفة لمدة يومين، وتقدم الخدمة للرجال يوم الخميس في مركز عين دار الجديدة بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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