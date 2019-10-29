طيران ناس ومطار الدمام يتفقان على تعزيز الرحلات الدولية من الشرقية

وقعا اتفاقية تعاون مشتركة تستهدف رفع قيمة المطار ليصبح أهم المحطات الرئيسية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مطارات الدمام لتعزيز الرحلات المباشرة الدولية من المنطقة الشرقية.



وتهدف الاتفاقية إلى دعم رحلات المطار وتعزيز الوجهات الدولية الجديدة من المنطقة الشرقية وإليها، خاصة أن مطار الدمام يعتبر من المطارات الدولية المحورية على مستوى المسافرين والشحن، إذ يتمتع بمميزات عدة أبرزها موقعه الاستراتيجي واللوجيستي بالمملكة، نظراً إلى قربه من عدة عواصم خليجية.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للشراكة المتينة مع طيران "ناس"، كما تأتي متواكبة مع الخطط الاستراتيجية لتعزيز قيمة المطار ليصبح أحد أهم المحطات الرئيسية على مستوى المنطقة، بما يلبي الطلب المتزايد.



وأشار الجعويني إلى أن شركة مطارات الدمام سجلت نموًا في حركة أعداد الركاب عبر رحلات طيران "ناس"، في مطار الملك فهد الدولي حتى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 13%.



وأضاف أن مستوى حركة نمو الركاب في جميع رحلات خطوط الطيران بالمطار، سجلت نموًا بزيادة 8 % خلال العام 2019، وذلك في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2018م.



من جهته قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا إن «هذه الاتفاقية تأتي استجابة للطلب المتزايد من ضيوفنا المسافرين في تعزيز الرحلات المباشرة من منطقة الشرقية، كما تتماشى مع استراتيجية طيران ناس التوسّعية، إذ نعمل على مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاتنا».



وأكد المهنا أن «طيران ناس يواكب الخطة التشغيلية التي أطلقها بهدف زيادة عدد الركاب، وزيادة الوجهات الداخلية والدولية، تلبية لطلب المسافرين، مبينًا أن «طيران ناس يعمل دوماً على تحقيق تطلعات المسافرين على مدار العام».