"هدف" يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

كشف أن 8 آلاف سعودي التحقوا بسوق العمل خلال أكتوبر

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم، أكثر من 488 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 319 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، عن شهر أكتوبر 2019م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 166.067 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 153.583 ألف مستفيد ومستفيدة.

وذكر أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر أكتوبر، بلغ 8001 مستفيد ومستفيدة؛ منهم 5408 إناث و2593 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين؛ حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.