صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
استهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-11
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:49 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:26 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
استهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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