تقلبات مناخية تواعد 4 مناطق والأرصاد تتفاعل بالتنبيهات

تؤدي إلى سحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 4 تنبيهات أحدها متقدم من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة مكة المكرمة أصدرت تنبيهاً متقدماً عن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وبدأت الساعة الخامسة والربع وتتواصل حتى التاسعة مساء وتشمل محافظة الطائف.

وفي حائل والقصيم أصدرت تنبيهاً عن حالة نشاط في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثالثة والنصف وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وشملت في القصيم محافظتي عنيزة وبريدة كما شملت في حائل الغزالة وحائل وسميراء.

كما نبهت منطقة عسير عن حالة أمطار رعدية تؤدي إلى تدن في الرؤية بدأت الساعة السادسة مساء وتتواصل حتى العاشرة مساء وتشمل محافظتي النماص وتنومة.