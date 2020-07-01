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تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي

تهدف لتحييد وتدمير قدرات الانقلابيين.. التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.
وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.
وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:41 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:16 PM

تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي

تهدف لتحييد وتدمير قدرات الانقلابيين.. التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,718

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.
وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

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