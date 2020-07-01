أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران. وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-01 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 05:41 PM

اخر تعديل 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 07:16 PM

تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي تهدف لتحييد وتدمير قدرات الانقلابيين.. التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وقال "التحالف": إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف "التحالف" أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.