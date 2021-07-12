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انتخاب ضاوي المطيري رئيسًا لنادي "القصيم توستماسترز"

يعد الأكبر في المنطقة.. واختيار 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية

رشح أعضاء نادي القصيم للخطابة والقيادة اللجنة التنفيذية الجديدة للنادي "القصيم توستماسترز" ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، بالإضافة إلى 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للنادي، الذي يعد الأكبر في منطقة القصيم، وبدأ نشاطه في العام 2016م.

وضم التشكيل الجديد ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، وليد الحربي نائبًا للشؤون التعليمية، عبدالرحمن العطار نائبًا لشؤون العضوية، أحمد الشواف نائبًا للعلاقات العامة، عبدالله الودعاني أمينًا للخزينة، محمد المزيد أمينًا للمراسم، عبدالرحمن آل بن حمد أمينًا للسر.

وبدأ نادي "القصيم توستماسترز" نشاطه المنبري عام 2016م، ويعتبر النادي الأكبر في المنطقة، ويمارس نشاطه يوم الاثنين من كل أسبوع، ويمارس من خلاله الأعضاء والضيوف مهارات عدة في القيادة والخطابة والتواصل الفعال، ودعا رئيس النادي الجديد الجميع إلى الاستفادة مما يقدمه النادي من تطوير لمهارات الخطابة والتأثير عبر المشاركة في أنشطته المتواصلة.

يشار إلى أن "المطيري" مدرب معتمد لدى العديد من الجهات، وسبق أن عمل معلمًا ووكيلاً وقائد مدرسة في عدة مدارس في الرياض، القصيم وحاصل على عدة جوائز على مستوى الخليج والمملكة، ويدرب في مجال القيادة والإدارة والحوار، إضافة إلى مشاركته مشرفًا في برنامج سفراء حوار الإنسانية الذي أقيم في العام 2017 بالشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعدة جهات حكومية وأهلية.

الجدير بالذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية، والتي تعرف اختصارًا بالتوستماسترز، هي منظمة تعليمية غير ربحية ولديها أندية متعددة حول العالم، أكثر من 13,000 نادٍ، ويتدرب فيها الأعضاء على تطوير مهارات التواصل، الخطابة، والقيادة.

ولـ توستماسترز" برنامج تعليمي متخصص في مهارات التواصل وبرنامج آخر لمهارات القيادة، ويكون العمل على هذا البرنامج على صورة مشاريع ينجزها العضو في وقته الخاص، وبمساعدة زملائه أعضاء وإداريي النادي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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انتخاب ضاوي المطيري رئيسًا لنادي "القصيم توستماسترز"
سبق

رشح أعضاء نادي القصيم للخطابة والقيادة اللجنة التنفيذية الجديدة للنادي "القصيم توستماسترز" ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، بالإضافة إلى 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للنادي، الذي يعد الأكبر في منطقة القصيم، وبدأ نشاطه في العام 2016م.

وضم التشكيل الجديد ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، وليد الحربي نائبًا للشؤون التعليمية، عبدالرحمن العطار نائبًا لشؤون العضوية، أحمد الشواف نائبًا للعلاقات العامة، عبدالله الودعاني أمينًا للخزينة، محمد المزيد أمينًا للمراسم، عبدالرحمن آل بن حمد أمينًا للسر.

وبدأ نادي "القصيم توستماسترز" نشاطه المنبري عام 2016م، ويعتبر النادي الأكبر في المنطقة، ويمارس نشاطه يوم الاثنين من كل أسبوع، ويمارس من خلاله الأعضاء والضيوف مهارات عدة في القيادة والخطابة والتواصل الفعال، ودعا رئيس النادي الجديد الجميع إلى الاستفادة مما يقدمه النادي من تطوير لمهارات الخطابة والتأثير عبر المشاركة في أنشطته المتواصلة.

يشار إلى أن "المطيري" مدرب معتمد لدى العديد من الجهات، وسبق أن عمل معلمًا ووكيلاً وقائد مدرسة في عدة مدارس في الرياض، القصيم وحاصل على عدة جوائز على مستوى الخليج والمملكة، ويدرب في مجال القيادة والإدارة والحوار، إضافة إلى مشاركته مشرفًا في برنامج سفراء حوار الإنسانية الذي أقيم في العام 2017 بالشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعدة جهات حكومية وأهلية.

الجدير بالذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية، والتي تعرف اختصارًا بالتوستماسترز، هي منظمة تعليمية غير ربحية ولديها أندية متعددة حول العالم، أكثر من 13,000 نادٍ، ويتدرب فيها الأعضاء على تطوير مهارات التواصل، الخطابة، والقيادة.

ولـ توستماسترز" برنامج تعليمي متخصص في مهارات التواصل وبرنامج آخر لمهارات القيادة، ويكون العمل على هذا البرنامج على صورة مشاريع ينجزها العضو في وقته الخاص، وبمساعدة زملائه أعضاء وإداريي النادي.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
09:31 PM

انتخاب ضاوي المطيري رئيسًا لنادي "القصيم توستماسترز"

يعد الأكبر في المنطقة.. واختيار 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رشح أعضاء نادي القصيم للخطابة والقيادة اللجنة التنفيذية الجديدة للنادي "القصيم توستماسترز" ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، بالإضافة إلى 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للنادي، الذي يعد الأكبر في منطقة القصيم، وبدأ نشاطه في العام 2016م.

وضم التشكيل الجديد ضاوي المطيري رئيسًا للنادي، وليد الحربي نائبًا للشؤون التعليمية، عبدالرحمن العطار نائبًا لشؤون العضوية، أحمد الشواف نائبًا للعلاقات العامة، عبدالله الودعاني أمينًا للخزينة، محمد المزيد أمينًا للمراسم، عبدالرحمن آل بن حمد أمينًا للسر.

وبدأ نادي "القصيم توستماسترز" نشاطه المنبري عام 2016م، ويعتبر النادي الأكبر في المنطقة، ويمارس نشاطه يوم الاثنين من كل أسبوع، ويمارس من خلاله الأعضاء والضيوف مهارات عدة في القيادة والخطابة والتواصل الفعال، ودعا رئيس النادي الجديد الجميع إلى الاستفادة مما يقدمه النادي من تطوير لمهارات الخطابة والتأثير عبر المشاركة في أنشطته المتواصلة.

يشار إلى أن "المطيري" مدرب معتمد لدى العديد من الجهات، وسبق أن عمل معلمًا ووكيلاً وقائد مدرسة في عدة مدارس في الرياض، القصيم وحاصل على عدة جوائز على مستوى الخليج والمملكة، ويدرب في مجال القيادة والإدارة والحوار، إضافة إلى مشاركته مشرفًا في برنامج سفراء حوار الإنسانية الذي أقيم في العام 2017 بالشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعدة جهات حكومية وأهلية.

الجدير بالذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية، والتي تعرف اختصارًا بالتوستماسترز، هي منظمة تعليمية غير ربحية ولديها أندية متعددة حول العالم، أكثر من 13,000 نادٍ، ويتدرب فيها الأعضاء على تطوير مهارات التواصل، الخطابة، والقيادة.

ولـ توستماسترز" برنامج تعليمي متخصص في مهارات التواصل وبرنامج آخر لمهارات القيادة، ويكون العمل على هذا البرنامج على صورة مشاريع ينجزها العضو في وقته الخاص، وبمساعدة زملائه أعضاء وإداريي النادي.

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