النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة الوحدة.. البطولة العربية لليد تنطلق غداً

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى العاصمة الأردنية عَمّان للمشاركة في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين على صالة الأميرة سمية، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها على مجموعتين.

ووضعت القرعة التي جرت مراسمها أمس بالأردن ممثل السعودية نادي الوحدة ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق برقان الكويتي والغرافة القطري والمجمع البترولي الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الترجي التونسي والكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء أغادير المغربي.

وسيبدأ الوحدة مشاركته في البطولة غداً بمواجهة المجمع البترولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي ستفتتح بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقا الكويت الكويتي وقطر القطري ويتواجه الترجي التونسي مع رجاء اكادير المغربي، وفي المواجهة الأخيرة لليوم الأول يلعب الغرافة القطري مع برقان الكويتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة الوحدة.. البطولة العربية لليد تنطلق غداً
سبق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى العاصمة الأردنية عَمّان للمشاركة في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين على صالة الأميرة سمية، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها على مجموعتين.

ووضعت القرعة التي جرت مراسمها أمس بالأردن ممثل السعودية نادي الوحدة ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق برقان الكويتي والغرافة القطري والمجمع البترولي الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الترجي التونسي والكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء أغادير المغربي.

وسيبدأ الوحدة مشاركته في البطولة غداً بمواجهة المجمع البترولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي ستفتتح بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقا الكويت الكويتي وقطر القطري ويتواجه الترجي التونسي مع رجاء اكادير المغربي، وفي المواجهة الأخيرة لليوم الأول يلعب الغرافة القطري مع برقان الكويتي.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:54 PM

بمشاركة الوحدة.. البطولة العربية لليد تنطلق غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
69

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة إلى العاصمة الأردنية عَمّان للمشاركة في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري للرجال، التي تنطلق منافساتها غداً الاثنين على صالة الأميرة سمية، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية تم توزيعها على مجموعتين.

ووضعت القرعة التي جرت مراسمها أمس بالأردن ممثل السعودية نادي الوحدة ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق برقان الكويتي والغرافة القطري والمجمع البترولي الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الترجي التونسي والكويت الكويتي وقطر القطري ورجاء أغادير المغربي.

وسيبدأ الوحدة مشاركته في البطولة غداً بمواجهة المجمع البترولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي ستفتتح بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقا الكويت الكويتي وقطر القطري ويتواجه الترجي التونسي مع رجاء اكادير المغربي، وفي المواجهة الأخيرة لليوم الأول يلعب الغرافة القطري مع برقان الكويتي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,881
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,036
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,014
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,591

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة