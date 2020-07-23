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رئيس بلدية خميس مشيط يشكر "القرني" لتفانيه في عمله

تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله.

يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي.

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رئيس بلدية خميس مشيط يشكر "القرني" لتفانيه في عمله
سبق

تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله.

يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
02:08 PM

رئيس بلدية خميس مشيط يشكر "القرني" لتفانيه في عمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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تلقى بدر بن سعيد آل خويلد القرني مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي ببلدية خميس مشيط شكر وتقدير رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، نظير جهوده الواضحة والملموسة وتفانيه في عمله.

يذكر أن القرني من الكفاءات الإدارية والعملية المميزة في مجال عمله وتربطه علاقة متينة ومميزة بإعلاميي وإعلاميات المنطقة بحكم عمله كمتحدث إعلامي.

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