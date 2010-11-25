شركة طيران تطلب من المسافرين تلقي لقاح كورونا قبل السفر على متنها

في خطوة أولى لشركة "كانتاس" الأسترالية قد تتبعها شركات أخرى قريباً

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" أنها ستطلب من المسافرين الدوليين في المستقبل إثبات حصولهم على لقاح ضد "كوفيد-19" قبل السماح لهم بالطيران على متن رحلاتها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة خطوط "كانتاس" الجوية، الآن جويس، في مقابلة مع "Nine News" المتعاونة مع CNN، يوم الاثنين، بأن هذه الخطوة ستكون "ضرورية" عندما تصبح لقاحات فيروس كورونا متاحة للجميع.

وقال "جويس": إن شركة الطيران تدرس تغيير شروطها وأحكامها "لتطلب من عملائها الحصول على جرعة اللقاح قبل ركوب الطائرة".

وأضاف بحسب سي إن إن بالعربية: "سواء كنت بحاجة إلى ذلك محلياً، فسوف يتعين علينا أن نرى ما يحدث مع كوفيد-19"، مضيفاً: "لكن بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين القادمين والأشخاص الذين يغادرون البلاد، نعتقد أن هذا يعد إجراءً ضرورياً".

وبينما أن "كانتاس" تعد أول شركة طيران تشير إلى ضرورة الحصول على لقاح "كوفيد-19" قبل السفر، فقد تحذو شركات طيران أخرى حذوها قريباً.

وقال متحدث باسم شركة طيران آسيا الدولية، يوم الثلاثاء، إنه بمجرد توفر لقاح "كوفيد-19"، فإن شركة الطيران "ستراجع متطلبات حصول العملاء على لقاح ضد كوفيد-19 للسفر الدولي".

وأوضحت شركة طيران نيوزيلندا في بيان أنه "في النهاية، الأمر متروك للحكومات لتحديد متى وكيف يكون إعادة فتح الحدود بأمان ونواصل العمل عن كثب مع السلطات في هذا الشأن".

وخلال هذه المرحلة، ليس مؤكداً بعد ما إذا أصبح مطلب الحصول على لقاح "كوفيد-19" للسفر هو المعيار الدولي.

وهناك أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومات ستفرض مثل هذه الخطوة، والجوانب القانونية للقيام بذلك، قبل السماح للمسافرين الدوليين بدخول بلدانهم.

ويأتي النقاش في الوقت الذي كشفت فيه ثلاث شركات أدوية عن نتائج واعدة في مكافحة فيروس كورونا هذا الشهر.

وأعلنت شركة "أسترازينكا" يوم الاثنين أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا أظهر متوسط فعالية بنسبة 70% خلال التجارب واسعة النطاق، كما أعلنت شركة "مودرنا" في وقت سابق من نوفمبر الجاري أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 94.5% ضد فيروس كورونا، وكشفت شركة "فايزر" أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 95%.

ولكن كيفية استئناف السفر بأمان وسط الجائحة تعد مسألة تتصارع معها شركات الطيران والبلدان.

وتضررت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بشدة من تراجع السفر، وفقدت البلدان عائدات السياحة التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضح "جويس" أن "كانتاس" كانت تبحث في إمكانية حصول المسافرين على جواز تطعيم، يشهد على ماهية اللقاح وما إذا كان مقبولاً في الدولة التي تسافر إليها".



وأكد "جويس" أنه إجراء يفكر فيه قطاع الطيران بجدية.

ومن جانبه، أكد اتحاد النقل الجوي الدولي، وهو الهيئة التي تمثل شركات الطيران على مستوى العالم، يوم الاثنين، أن بطاقة الصحة الرقمية، والتي يمكن أن تتضمن معلومات عن اللقاحات، هي المفتاح لإعادة فتح الحدود.

ويخضع تصريح السفر "IATA Travel Pass" للمرحلة النهائية من التطوير. ومن المقرر أن يتوفر خلال الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات مختلف فقاعات السفر وممرات الصحة العامة التي بدأت العمل.

وتخطط هيئة الطيران لإجراء اختبار تجريبي عبر الحدود في وقت لاحق من هذا العام؛ بهدف إطلاقه في الربع الأول من عام 2021.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي في بيان: "الحدود اليوم مقفلة. والفحوصات هي المفتاح الأول لتمكين السفر الدولي دون إجراءات الحجر الصحي".

وأضاف "جونياك" أن "المفتاح الثاني هو البنية التحتية العالمية للمعلومات اللازمة لإدارة، ومشاركة، والتحقق من بيانات الاختبار المطابقة لهويات المسافر بشكل آمن، بما يتوافق مع متطلبات مراقبة الحدود".

وفي حديثه في الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة العشرين يوم السبت، دفع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من أجل نظام تتبع عالمي لفيروس "كوفيد-19" باستخدام رموز "QR"، للمساعدة في تسريع عمليات السفر الدولي والأعمال.

وأشارت الحكومة الأسترالية أيضاً إلى أن التطعيمات ضد "كوفيد-19" قد تكون إلزامية عند دخول البلاد.

وتنص سياسة التطعيم الخاصة بـ"كوفيد-19"، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، على أنه على الرغم من أن تلقي اللقاح سيكون طوعياً، إلا أنه قد تكون هناك ظروف قد تفرض فيها الحكومة الأسترالية والحكومات الأخرى متطلبات دخول الحدود أو إعادة الدخول بشرط إثبات الحصول على اللقاح.