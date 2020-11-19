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السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

الخرطوم تصدر بيانًا عاجلًا

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن "مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى".

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، أن سدّ الروصيرص يتأثر بشكل كبير بسد النهضة أكثر من السد العالي في مصر.

ونوه إلى أن السودان متمسك بواسطة الاتحاد الإفريقي شرط تغيير المنهجية، ولا نهدف إلى تجميد المفاوضات، لكي نفاوض في دوائر مغلقة، موضحًا أن هناك إصرارًا لعدم استكمال التفاوض في ظل عدم وجود الخبراء.

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السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
سبق

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن "مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى".

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، أن سدّ الروصيرص يتأثر بشكل كبير بسد النهضة أكثر من السد العالي في مصر.

ونوه إلى أن السودان متمسك بواسطة الاتحاد الإفريقي شرط تغيير المنهجية، ولا نهدف إلى تجميد المفاوضات، لكي نفاوض في دوائر مغلقة، موضحًا أن هناك إصرارًا لعدم استكمال التفاوض في ظل عدم وجود الخبراء.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:18 PM

السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

الخرطوم تصدر بيانًا عاجلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,022

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن "مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى".

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، أن سدّ الروصيرص يتأثر بشكل كبير بسد النهضة أكثر من السد العالي في مصر.

ونوه إلى أن السودان متمسك بواسطة الاتحاد الإفريقي شرط تغيير المنهجية، ولا نهدف إلى تجميد المفاوضات، لكي نفاوض في دوائر مغلقة، موضحًا أن هناك إصرارًا لعدم استكمال التفاوض في ظل عدم وجود الخبراء.

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