"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى ٥ عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.
"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-11
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.
11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:47 AM
"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى ٥ عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.