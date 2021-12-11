وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-11 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 10:47 AM

"الأرصاد" ينبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة في حالة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى ٥ عصراً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.