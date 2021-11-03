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بيان "سعودي – أمريكي - إماراتي – بريطاني" لإعادة الحكومة السودانية ومؤسسات الدولة المدنية

أكد ضرورة شراكة مدنية عسكرية حقيقية

أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا اليوم الأربعاء بيانًا مشتركًا، وجَّهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو إلى إعادة الحكومة ومؤسسات الدولة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".

وأضاف البيان: "نحثُّ على الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، وكذلك رفع حالة الطوارئ".

وشدَّدت الدول الـ4: "لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذا السياق نشجِّع على حوار فعَّال بين كل الأطراف، وندعو الجميع بقوة إلى العمل على أن يصبح السلام والأمن لشعب السودان أولوية عليا".

وأكدت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا ضرورة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في الفترة الانتقالية المتبقية حتى الانتخابات.

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بيان "سعودي – أمريكي - إماراتي – بريطاني" لإعادة الحكومة السودانية ومؤسسات الدولة المدنية
سبق

أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا اليوم الأربعاء بيانًا مشتركًا، وجَّهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو إلى إعادة الحكومة ومؤسسات الدولة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".

وأضاف البيان: "نحثُّ على الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، وكذلك رفع حالة الطوارئ".

وشدَّدت الدول الـ4: "لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذا السياق نشجِّع على حوار فعَّال بين كل الأطراف، وندعو الجميع بقوة إلى العمل على أن يصبح السلام والأمن لشعب السودان أولوية عليا".

وأكدت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا ضرورة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في الفترة الانتقالية المتبقية حتى الانتخابات.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:51 PM

بيان "سعودي – أمريكي - إماراتي – بريطاني" لإعادة الحكومة السودانية ومؤسسات الدولة المدنية

أكد ضرورة شراكة مدنية عسكرية حقيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا اليوم الأربعاء بيانًا مشتركًا، وجَّهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو إلى إعادة الحكومة ومؤسسات الدولة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".

وأضاف البيان: "نحثُّ على الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، وكذلك رفع حالة الطوارئ".

وشدَّدت الدول الـ4: "لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذا السياق نشجِّع على حوار فعَّال بين كل الأطراف، وندعو الجميع بقوة إلى العمل على أن يصبح السلام والأمن لشعب السودان أولوية عليا".

وأكدت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا ضرورة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في الفترة الانتقالية المتبقية حتى الانتخابات.

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