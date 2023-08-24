النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق طبي بمستشفى أبها للولادة يستخرج خاتماً عالقاً بمريء طفلة

ضم مجموعة من الاخصائيين

استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وبيّن الطبيب المشرف على الحالة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها.

وضمّ الفريق الطبي: استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى، وعبدالله محيا، فيما قدم المشرف العام على مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر للمستشفى بجميع أقسامه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق طبي بمستشفى أبها للولادة يستخرج خاتماً عالقاً بمريء طفلة
سبق

استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وبيّن الطبيب المشرف على الحالة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها.

وضمّ الفريق الطبي: استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى، وعبدالله محيا، فيما قدم المشرف العام على مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر للمستشفى بجميع أقسامه.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:29 PM

فريق طبي بمستشفى أبها للولادة يستخرج خاتماً عالقاً بمريء طفلة

ضم مجموعة من الاخصائيين

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
485

استخرج فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري مناظير الجهاز الهضمي الدكتور عادل الشهراني، خاتماً عالقاً في مريء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وبيّن الطبيب المشرف على الحالة أن ابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال يشكل خطورة في كثير من الحالات، وقد يتسبب في بعض الحالات إلى الاختناق أو الوفاة لا سمح الله، مهيباً بجميع أولياء الأمور الانتباه لأطفالهم ومراقبتهم باستمرار، وإبعاد الأجسام التي قد يقومون بابتلاعها مثل المغناطيس، والبطاريات، والنقود المعدنية، وغيرها.

وضمّ الفريق الطبي: استشاري التخدير الدكتور حسام، والفنيين انتصار يحيى، وعبدالله محيا، فيما قدم المشرف العام على مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر للمستشفى بجميع أقسامه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,324
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,052
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,245

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة