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مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موادَّ غذائية وخضراوات وفواكه مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة العشوائية بمكة المكرّمة، بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 35 طناً من الخضراوات والفواكه ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة جوّالات وإكسسوارات، إضافةً إلى إزالة أكثر من 37 مبسطاً عشوائياً وعربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جهودها في معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة مواقع بيع مواد البناء من الإسمنت والبطحاء والخرسانة المخالفة والمشوّهة للمنظر العام، فيما تتابع بلدية الشرائع الفرعية أعمال إزالة الأنقاض ومخلفات المشاريع بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

ونفذت بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية مكثّفة على عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة (فود ترك) ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم للمستهلكين كافة.

كما فعلت وكالة البلديات مواقف السيارات العامة الـ 5 الموجودة بمداخل العاصمة المقدّسة ونظَمت وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر
سبق

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موادَّ غذائية وخضراوات وفواكه مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة العشوائية بمكة المكرّمة، بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 35 طناً من الخضراوات والفواكه ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة جوّالات وإكسسوارات، إضافةً إلى إزالة أكثر من 37 مبسطاً عشوائياً وعربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جهودها في معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة مواقع بيع مواد البناء من الإسمنت والبطحاء والخرسانة المخالفة والمشوّهة للمنظر العام، فيما تتابع بلدية الشرائع الفرعية أعمال إزالة الأنقاض ومخلفات المشاريع بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

ونفذت بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية مكثّفة على عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة (فود ترك) ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم للمستهلكين كافة.

كما فعلت وكالة البلديات مواقف السيارات العامة الـ 5 الموجودة بمداخل العاصمة المقدّسة ونظَمت وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:56 AM

مكة المكرّمة.. مصادرة 35 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موادَّ غذائية وخضراوات وفواكه مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة العشوائية بمكة المكرّمة، بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 35 طناً من الخضراوات والفواكه ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة جوّالات وإكسسوارات، إضافةً إلى إزالة أكثر من 37 مبسطاً عشوائياً وعربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جهودها في معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة مواقع بيع مواد البناء من الإسمنت والبطحاء والخرسانة المخالفة والمشوّهة للمنظر العام، فيما تتابع بلدية الشرائع الفرعية أعمال إزالة الأنقاض ومخلفات المشاريع بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

ونفذت بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية مكثّفة على عربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة (فود ترك) ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم للمستهلكين كافة.

كما فعلت وكالة البلديات مواقف السيارات العامة الـ 5 الموجودة بمداخل العاصمة المقدّسة ونظَمت وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات.

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