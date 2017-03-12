لجنة الصحة الصينية: ذروة تفشي فيروس "كورونا" في البلاد انتهت

"فنغ": في جميع مدن مقاطعة هوبي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، اليوم الخميس بأن ذروة تفشي فيروس "كورونا" في الصين قد انتهت.

ووفق ما نقلته "سبوتنك" الروسية أضاف "فنغ": في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبي، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع. وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي.

وتابع: تشير هذه البيانات إلى أن ذروة تفشي فيروس "كورونا" في الصين قد انتهت.