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"البدراني" إلى نائب مدير شرطة المدينة المنورة

صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد خالد بن صالح البدراني نائباً لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة.

ويعد العميد البدراني من الكفاءات الأمنية البارزة بالأمن العام وقد شغل عدداً من المناصب القيادية في الشرطة قبل تعيينه بمنصبه الجديد.

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"البدراني" إلى نائب مدير شرطة المدينة المنورة
سبق

صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد خالد بن صالح البدراني نائباً لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة.

ويعد العميد البدراني من الكفاءات الأمنية البارزة بالأمن العام وقد شغل عدداً من المناصب القيادية في الشرطة قبل تعيينه بمنصبه الجديد.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:17 AM

"البدراني" إلى نائب مدير شرطة المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد خالد بن صالح البدراني نائباً لمدير شرطة منطقة المدينة المنورة.

ويعد العميد البدراني من الكفاءات الأمنية البارزة بالأمن العام وقد شغل عدداً من المناصب القيادية في الشرطة قبل تعيينه بمنصبه الجديد.

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