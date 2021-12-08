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بالصور.. "غُروس" توزع 330 طن تمور على 30 جمعية خيرية

ضمن مبادراتها الغذائية المجتمعية وبرنامجها السنوي

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، برنامجها السنوي المتمثل في تنفيذ إحدى مبادراتها الغذائية المجتمعية.

ووزعت في إطار ذلك 330 طناً من التمور الخيرية، بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية في مناطق المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي: إن توزيع التمور من البرامج الخيرية التي تحرص خيرية "غروس" على تنفيذها سنوياً، استشعارًا منها لأهمية وقيمة التمور؛ كونها منتجاً وطنياً استراتيجياً يرتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها، ومن مواردها الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى أن التمور من أهم المصادر الغذائية ومن الوجبات الرئيسة والمفيدة للأفراد والأسر.

وأضاف "السبيعي" أن مؤسسة "غُروس" الخيرية تنفذ هذا البرنامج سنوياً، والذي يتكون من أجود وأفخر أنواع التمور التي تنتجها مزارع محمد إبراهيم السبيعي الوقفية، وتتم تعبئة هذه التمور وتغليفها وتوزيعها وفق أعلى الضوابط الصحية والفنية، ومن ثم يتم نقلها وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

وتابع: بلغ إجمالي تكلفة التمور التي وزعتها المؤسسة هذا العام "3.5" مليون ريال، واستفاد منها ما يزيد على "30" جمعية خيرية في مناطق المملكة العربية السعودية، والتي ستتولى بدورها توزيعها على الأسر المستفيدة، وفي تجمعات إفطار الصائمين في المساجد وإسكان الشركات، ونحو ذلك.

واختتم "السبيعي" تصريحه بشكر المولى -عز وجل- ودعائه بأن يديم على بلادنا خيرها الوارف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما-.

وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله - وذريته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "غُروس" توزع 330 طن تمور على 30 جمعية خيرية
سبق

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، برنامجها السنوي المتمثل في تنفيذ إحدى مبادراتها الغذائية المجتمعية.

ووزعت في إطار ذلك 330 طناً من التمور الخيرية، بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية في مناطق المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي: إن توزيع التمور من البرامج الخيرية التي تحرص خيرية "غروس" على تنفيذها سنوياً، استشعارًا منها لأهمية وقيمة التمور؛ كونها منتجاً وطنياً استراتيجياً يرتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها، ومن مواردها الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى أن التمور من أهم المصادر الغذائية ومن الوجبات الرئيسة والمفيدة للأفراد والأسر.

وأضاف "السبيعي" أن مؤسسة "غُروس" الخيرية تنفذ هذا البرنامج سنوياً، والذي يتكون من أجود وأفخر أنواع التمور التي تنتجها مزارع محمد إبراهيم السبيعي الوقفية، وتتم تعبئة هذه التمور وتغليفها وتوزيعها وفق أعلى الضوابط الصحية والفنية، ومن ثم يتم نقلها وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

وتابع: بلغ إجمالي تكلفة التمور التي وزعتها المؤسسة هذا العام "3.5" مليون ريال، واستفاد منها ما يزيد على "30" جمعية خيرية في مناطق المملكة العربية السعودية، والتي ستتولى بدورها توزيعها على الأسر المستفيدة، وفي تجمعات إفطار الصائمين في المساجد وإسكان الشركات، ونحو ذلك.

واختتم "السبيعي" تصريحه بشكر المولى -عز وجل- ودعائه بأن يديم على بلادنا خيرها الوارف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما-.

وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله - وذريته.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:59 PM

بالصور.. "غُروس" توزع 330 طن تمور على 30 جمعية خيرية

ضمن مبادراتها الغذائية المجتمعية وبرنامجها السنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، برنامجها السنوي المتمثل في تنفيذ إحدى مبادراتها الغذائية المجتمعية.

ووزعت في إطار ذلك 330 طناً من التمور الخيرية، بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية في مناطق المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي: إن توزيع التمور من البرامج الخيرية التي تحرص خيرية "غروس" على تنفيذها سنوياً، استشعارًا منها لأهمية وقيمة التمور؛ كونها منتجاً وطنياً استراتيجياً يرتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها، ومن مواردها الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى أن التمور من أهم المصادر الغذائية ومن الوجبات الرئيسة والمفيدة للأفراد والأسر.

وأضاف "السبيعي" أن مؤسسة "غُروس" الخيرية تنفذ هذا البرنامج سنوياً، والذي يتكون من أجود وأفخر أنواع التمور التي تنتجها مزارع محمد إبراهيم السبيعي الوقفية، وتتم تعبئة هذه التمور وتغليفها وتوزيعها وفق أعلى الضوابط الصحية والفنية، ومن ثم يتم نقلها وتوزيعها على الجهات المستفيدة.

وتابع: بلغ إجمالي تكلفة التمور التي وزعتها المؤسسة هذا العام "3.5" مليون ريال، واستفاد منها ما يزيد على "30" جمعية خيرية في مناطق المملكة العربية السعودية، والتي ستتولى بدورها توزيعها على الأسر المستفيدة، وفي تجمعات إفطار الصائمين في المساجد وإسكان الشركات، ونحو ذلك.

واختتم "السبيعي" تصريحه بشكر المولى -عز وجل- ودعائه بأن يديم على بلادنا خيرها الوارف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما-.

وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله - وذريته.

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