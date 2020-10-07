مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8358.79 نقطة

بتداولات تجاوزت 10.9 مليارات ريال لأكثر من 430 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 10.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8358.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليجية العامة، والبحر الأحمر، وبي سي أي، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبحر العرب، وزين السعودية، والتصنيع، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.05%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، والإنماء، وزين السعودية، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والأسماك، وعناية، ومعدنية، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 813.99 نقطة ليقفل عند مستوى 15033.72 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 650 ألف سهم تقاسمتها 1684 صفقة.