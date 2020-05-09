حصل عبدالهادي بن حسين بن علي آل مخلص على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلوم البيئية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
"آل مخلص" يحصل على ماجستير العلوم البيئية
حصل عبدالهادي بن حسين بن علي آل مخلص على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلوم البيئية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
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"آل مخلص" يحصل على ماجستير العلوم البيئيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:22 PM
"آل مخلص" يحصل على ماجستير العلوم البيئية
حصل عبدالهادي بن حسين بن علي آل مخلص على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص العلوم البيئية في كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
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