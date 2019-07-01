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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "متنبك"

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله بن إبراهيم متنبك، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، عبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

ومن جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد "متنبك" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "متنبك"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله بن إبراهيم متنبك، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، عبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

ومن جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد "متنبك" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:31 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "متنبك"

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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2,299

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله بن إبراهيم متنبك، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، عبّر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوهاً بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

ومن جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد "متنبك" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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