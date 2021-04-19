توفي حمد بن زيد شقيق الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "الزيد" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفاة شقيق الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد
توفي حمد بن زيد شقيق الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "الزيد" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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وفاة شقيق الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-19
توفي حمد بن زيد شقيق الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، بعد معاناة مع المرض.
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
05:18 PM
وفاة شقيق الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد
توفي حمد بن زيد شقيق الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبدالرحمن الزيد، بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة "الزيد" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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