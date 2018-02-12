وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.

رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.

القضاء الفرنسي ينتصر لسفينة سعودية بعد ادعاءات بحَمْلها أسلحة خالد علي سبق 2020-02-11 رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.

وطلبت جمعية "عمل السلامة" إلغاء التصاريح الجمركية بخروج وعبور معدات حربية على السفينة السعودية. وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 11:53 PM

القضاء الفرنسي ينتصر لسفينة سعودية بعد ادعاءات بحَمْلها أسلحة رفض طعن إحدى الجمعيات لعدم تقديمها أي أدلة تثبت صحة مزاعمها





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رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.





وطلبت جمعية "عمل السلامة" إلغاء التصاريح الجمركية بخروج وعبور معدات حربية على السفينة السعودية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.