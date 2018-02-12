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القضاء الفرنسي ينتصر لسفينة سعودية بعد ادعاءات بحَمْلها أسلحة

رفض طعن إحدى الجمعيات لعدم تقديمها أي أدلة تثبت صحة مزاعمها

رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.


وطلبت جمعية "عمل السلامة" إلغاء التصاريح الجمركية بخروج وعبور معدات حربية على السفينة السعودية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.

القضاء الفرنسي سفينة سعودية ميناء شيربورغ جمعية عمل السلامة التصاريح الجمركية معدات حربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القضاء الفرنسي ينتصر لسفينة سعودية بعد ادعاءات بحَمْلها أسلحة
سبق

رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.


وطلبت جمعية "عمل السلامة" إلغاء التصاريح الجمركية بخروج وعبور معدات حربية على السفينة السعودية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:53 PM

القضاء الفرنسي ينتصر لسفينة سعودية بعد ادعاءات بحَمْلها أسلحة

رفض طعن إحدى الجمعيات لعدم تقديمها أي أدلة تثبت صحة مزاعمها

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,764

رفض القضاء الفرنسي طعنًا ضد وصول سفينة سعودية، توقفت يوم الخميس في ميناء شيربورغ، بعد أن زعمت إحدى الجمعيات أن السفينة تحمل أسلحة دون أن تقدِّم أي أدلة على مزاعمها.


وطلبت جمعية "عمل السلامة" إلغاء التصاريح الجمركية بخروج وعبور معدات حربية على السفينة السعودية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد أن لاحظت عدم وجود أي دليل، كما أن الجهة المدعية لم تقدم أي عنصر دقيق بما فيه الكفاية.

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