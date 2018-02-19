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افتتاح التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي

تحت رعاية وزير الداخلية.. وبمشاركة هيئتَي الزكاة والهلال الأحمر

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 91" بمنطقة الرياض، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة "وطن 91"، يقام بتوجيه ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين "وطن 91" في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.

التمرين التعبوي المشترك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي
سبق

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 91" بمنطقة الرياض، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة "وطن 91"، يقام بتوجيه ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين "وطن 91" في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
05:26 PM

افتتاح التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي

تحت رعاية وزير الداخلية.. وبمشاركة هيئتَي الزكاة والهلال الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 91" بمنطقة الرياض، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

ورفع الفريق أول سعيد القحطاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

وأكد أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة "وطن 91"، يقام بتوجيه ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي ستشاركان في التمرين "وطن 91" في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.

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