شاهد.. "العجيري" يدشن فعاليات مهرجان صيف النماص

أشاد بانتصارات عاصفة الحزم والقرارات الصائبة للقيادة الرشيدة

دشّن محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن عايض العجيري، فعاليات وبرامج صيف النماص لعام 1439 تحت شعار "صيف النماص ملتقانا" بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وأهالي وزوار المحافظة وذلك مساء أمس الأحد.

بهذه المناسبة أقيم حفل خطابي بساحة الاحتفال بالمركز الحضاري وسط المدينة حيث اشتمل على كلمة للمحافظ أكد من خلالها حرص لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص أن تكون الفعاليات ذات فائدة بحيث تتنوع مابين دعوية وثقافية واجتماعية وسياحية ورياضية وعائلات وأطفال وأسر منتجة ومعارض ورسوم ومتاحف ومتنزهات وحدائق.

أشاد العجيري بانتصارات عاصفة الحزم وقرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الصائبة لحماية هذا الوطن وعزته، داعيا الله بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل ، مبيناً أن الجميع يحتفل بمرور عام على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهو عام حافل بالإنجازات على مستوى الأمن والتنمية والاقتصاد والرؤية الصادقة 2030 والتي بدأنا نجني ثمارها.

وتوالت فقرات الحفل الخطابي، حيث ألقيت قصيدة شعرية للدكتور نايف الرشدان عبر من خلالها عن جمال النماص وطبيعتها الخلابة من مروج جبالها وسهولها ومنحدراتها مشيداً برجال النماص واصفاً إياهم بأهل الجود والمكارم وقد نالت القصيدة استحسان الحضور.

واشتملت الفقرات على عرض مرئي تحدث عن محافظة النماص وتراثها الأصيل، وأوبريت وطني بعنوان"ديمة الغيم" من كلمات الشاعر رافع العمري وأداء المنشدين، صالح اليامي ومهدي الدهيسي ومن إخراج عارف جمعان وبمشاركة عدد من الفرق الشعبية وهي فرقة السروات وفرقة النماص وفرقة فرسان رجال الحجر ، حيث قدمت عدداً من الألوان الشعبية والتي تفاعل معها الجمهور حيث امتلأت به جنبات ساحة الاحتفال وقدم الاحتفال الإعلامي عارف محمد الشهري.

إلى هذا افتتح محافظ النماص على هامش الاحتفال المعرض المصاحب للفعالية والذي حظي بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية والفرق التطوعية والفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين من أبناء المحافظة، من خلال أعمالهم الإبداعية، وبمشاركة متميزة من أصحاب المتاحف التراثية من خلال المعروضات والتي تحاكي حياة الآباء والأجداد وماعايشوه في تلك الحقبة من الزمن من خلال عرض أدوات الزراعة قديما وأواني الطعام والملبوسات وبعض الحلي التي كانت تتزين بها المرأة قديما إلى غير ذلك من المعروضات النادرة.