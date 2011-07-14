النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستشفى الملك فهد" يدرب 20 إعلاميًا وإعلامية  على "الإسعافات الأولية"

نظمه "نادي الإعلاميين السعوديين"

نظم نادي الإعلاميين السعوديين، بالشراكة مع مستشفى الملك فهد العام في جدة، دورة للإعلاميين والإعلاميات بعنوان "الإسعافات الأولية" بحضور أكثر من 20 إعلاميًا وإعلامية.

وأكد مدير مستشفى الملك فهد العام في جدة الدكتور عبدالرحمن بخش، حرص مستشفى الملك فهد في جدة على تأهيل وتدريب أفراد المجتمع كافة على الإسعافات الأولية، وتدريب العاملين في المجال الإعلامي، مشيراً إلى وجود قاعات مجهزة وكوادر تدريب مؤهلة للقيام بتدريب وتثقيف وتأهيل المتدربين.

وقدم شكره لنادي الإعلاميين السعوديين على حرصه على تنظيم وتنسيق مثل هذه الندوات والفعاليات التي تخدم العاملين في ذلك المجال المهم ودورهم في نقل المعلومة.

وأعرب الدكتور بخش عن ترحيب المستشفى واستعداده لعقد أي دورات أو ورش عمل يحتاجها الإعلاميون أو أفراد المجتمع.

وتضمنت الدورة التي قدمها مدرب الإنعاش القلبي الرئوي عبدالمجيد الزهراني: أنواع الإصابات والحالات الطارئة التي تتطلب مهارة إسعافية للتعامل معها.

واشتملت الدورة التي عقدت اليوم في مستشفى الملك فهد العام بجدة على التعامل مع حالات الإغماءات والتشنجات، والتعامل مع مرضى السكر والجروح والنزيف، وفي حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحساسية وطرق الإنعاش القلبي الرئوي والحروق، إضافة إلى الكسور.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيرًا من المتدربين والمتدربات الذين أكدوا على أهمية مثل تلك الدورات التي يجب أن يتدرب عليها جميع أفراد المجتمع، مؤكدين على التوقيت المناسب لانعقاد الدورة للإعلاميين، خاصة مع قرب موسم الحج الذي ينتقل من خلاله الإعلاميون والإعلاميات إلى المشاعر، لتغطية فريضة الحج، وهذا يتطلب وجود مهارة لديهم في الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مستشفى الملك فهد" يدرب 20 إعلاميًا وإعلامية  على "الإسعافات الأولية"
سبق

نظم نادي الإعلاميين السعوديين، بالشراكة مع مستشفى الملك فهد العام في جدة، دورة للإعلاميين والإعلاميات بعنوان "الإسعافات الأولية" بحضور أكثر من 20 إعلاميًا وإعلامية.

وأكد مدير مستشفى الملك فهد العام في جدة الدكتور عبدالرحمن بخش، حرص مستشفى الملك فهد في جدة على تأهيل وتدريب أفراد المجتمع كافة على الإسعافات الأولية، وتدريب العاملين في المجال الإعلامي، مشيراً إلى وجود قاعات مجهزة وكوادر تدريب مؤهلة للقيام بتدريب وتثقيف وتأهيل المتدربين.

وقدم شكره لنادي الإعلاميين السعوديين على حرصه على تنظيم وتنسيق مثل هذه الندوات والفعاليات التي تخدم العاملين في ذلك المجال المهم ودورهم في نقل المعلومة.

وأعرب الدكتور بخش عن ترحيب المستشفى واستعداده لعقد أي دورات أو ورش عمل يحتاجها الإعلاميون أو أفراد المجتمع.

وتضمنت الدورة التي قدمها مدرب الإنعاش القلبي الرئوي عبدالمجيد الزهراني: أنواع الإصابات والحالات الطارئة التي تتطلب مهارة إسعافية للتعامل معها.

واشتملت الدورة التي عقدت اليوم في مستشفى الملك فهد العام بجدة على التعامل مع حالات الإغماءات والتشنجات، والتعامل مع مرضى السكر والجروح والنزيف، وفي حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحساسية وطرق الإنعاش القلبي الرئوي والحروق، إضافة إلى الكسور.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيرًا من المتدربين والمتدربات الذين أكدوا على أهمية مثل تلك الدورات التي يجب أن يتدرب عليها جميع أفراد المجتمع، مؤكدين على التوقيت المناسب لانعقاد الدورة للإعلاميين، خاصة مع قرب موسم الحج الذي ينتقل من خلاله الإعلاميون والإعلاميات إلى المشاعر، لتغطية فريضة الحج، وهذا يتطلب وجود مهارة لديهم في الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:53 PM

"مستشفى الملك فهد" يدرب 20 إعلاميًا وإعلامية  على "الإسعافات الأولية"

نظمه "نادي الإعلاميين السعوديين"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
153

نظم نادي الإعلاميين السعوديين، بالشراكة مع مستشفى الملك فهد العام في جدة، دورة للإعلاميين والإعلاميات بعنوان "الإسعافات الأولية" بحضور أكثر من 20 إعلاميًا وإعلامية.

وأكد مدير مستشفى الملك فهد العام في جدة الدكتور عبدالرحمن بخش، حرص مستشفى الملك فهد في جدة على تأهيل وتدريب أفراد المجتمع كافة على الإسعافات الأولية، وتدريب العاملين في المجال الإعلامي، مشيراً إلى وجود قاعات مجهزة وكوادر تدريب مؤهلة للقيام بتدريب وتثقيف وتأهيل المتدربين.

وقدم شكره لنادي الإعلاميين السعوديين على حرصه على تنظيم وتنسيق مثل هذه الندوات والفعاليات التي تخدم العاملين في ذلك المجال المهم ودورهم في نقل المعلومة.

وأعرب الدكتور بخش عن ترحيب المستشفى واستعداده لعقد أي دورات أو ورش عمل يحتاجها الإعلاميون أو أفراد المجتمع.

وتضمنت الدورة التي قدمها مدرب الإنعاش القلبي الرئوي عبدالمجيد الزهراني: أنواع الإصابات والحالات الطارئة التي تتطلب مهارة إسعافية للتعامل معها.

واشتملت الدورة التي عقدت اليوم في مستشفى الملك فهد العام بجدة على التعامل مع حالات الإغماءات والتشنجات، والتعامل مع مرضى السكر والجروح والنزيف، وفي حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحساسية وطرق الإنعاش القلبي الرئوي والحروق، إضافة إلى الكسور.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيرًا من المتدربين والمتدربات الذين أكدوا على أهمية مثل تلك الدورات التي يجب أن يتدرب عليها جميع أفراد المجتمع، مؤكدين على التوقيت المناسب لانعقاد الدورة للإعلاميين، خاصة مع قرب موسم الحج الذي ينتقل من خلاله الإعلاميون والإعلاميات إلى المشاعر، لتغطية فريضة الحج، وهذا يتطلب وجود مهارة لديهم في الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,775
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة