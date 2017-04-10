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"الإفتاء المصرية": عدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو

قالت: صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات.. ومخالفة جهات الاختصاص "إثم ومعصية"

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات، وعدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو.

وأعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة؛ أن إقامة صلاة الجمعة "بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية"، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أيّ مخالفة.

وكثّفت لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف عملها لمتابعة إغلاق المساجد، اليوم الجمعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

دار الإفتاء المصرية مصر

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"الإفتاء المصرية": عدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو
سبق

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات، وعدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو.

وأعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة؛ أن إقامة صلاة الجمعة "بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية"، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أيّ مخالفة.

وكثّفت لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف عملها لمتابعة إغلاق المساجد، اليوم الجمعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:56 PM

"الإفتاء المصرية": عدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو

قالت: صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات.. ومخالفة جهات الاختصاص "إثم ومعصية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة في المنزل 4 ركعات، وعدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر التلفزيون أو الراديو.

وأعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة؛ أن إقامة صلاة الجمعة "بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية"، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أيّ مخالفة.

وكثّفت لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف عملها لمتابعة إغلاق المساجد، اليوم الجمعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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