نجح فريق جراحي في طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، صباح اليوم، في إجراء عملية باستخدام العلاج بالجينات عبر عقار لوكستورنا Luxturna لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي في العينين، نتيجة مرض جيني نادر. وأوضح المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور هايل العبدلي؛ أن العملية تعد الأولى التي تُجرى لطفلة على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن المستشفى يتميّز بوجود مختبرات متطورة متخصصة في الفحوصات الجينية، تتوفر على إمكانات تقنية وبشرية عالية؛ الأمر الذي يُمكّن من تحديد الجينات المعطوبة المحددة علميًّا في أمراض متعددة ومختلفة؛ من بينها أمراض العيون الوراثية. وأضاف أن التحضيرات تجري حاليًّا لتأسيس تعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ من أجل بلورة قاعدة تعاون في معالجة تلك الحالات بالاستفادة من موارد الطرفين. وبيّن الدكتور العبدلي أن الطفلة التي أجريت لها العملية تمت متابعتها طبيًّا وتشخيصها، من قبل الدكتورة سلوى الهزاع استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون في المستشفى والخبيرة في أمراض العيون الجينية، فيما قام استشاري جراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة بإجراء العملية. وكانت الطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد، وإثر خضوعها للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفحص العينات في مختبر الفحوصات الجينية؛ تبيّن أن لديها مرضًا وراثيًّا نادرًا يتمثّل في خلل في الجين RPE65؛ وهو ما يتطلّب حقنها جراحيًّا بدواء لوكستورنا، الذي أُقِرَّ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخرًا. إلى ذلك أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة، أن العملية تحتاج إلى تقنيات ودقة جراحية عالية، مشيرًا إلى أن العقار الجديد محدّد للحالات المرضية التي تعاني فقط من خلل في الجين RPE65، ويقوم الدواء بتثبيت النظر، وإيقاف تدهوره؛ حتى لا يحدث العمى الكلي.

"تخصصي الرياض" يجري عملية متطورة في العيون لطفلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 نجح فريق جراحي في طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، صباح اليوم، في إجراء عملية باستخدام العلاج بالجينات عبر عقار لوكستورنا Luxturna لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي في العينين، نتيجة مرض جيني نادر.



وأوضح المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور هايل العبدلي؛ أن العملية تعد الأولى التي تُجرى لطفلة على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن المستشفى يتميّز بوجود مختبرات متطورة متخصصة في الفحوصات الجينية، تتوفر على إمكانات تقنية وبشرية عالية؛ الأمر الذي يُمكّن من تحديد الجينات المعطوبة المحددة علميًّا في أمراض متعددة ومختلفة؛ من بينها أمراض العيون الوراثية.



وأضاف أن التحضيرات تجري حاليًّا لتأسيس تعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ من أجل بلورة قاعدة تعاون في معالجة تلك الحالات بالاستفادة من موارد الطرفين.



وبيّن الدكتور العبدلي أن الطفلة التي أجريت لها العملية تمت متابعتها طبيًّا وتشخيصها، من قبل الدكتورة سلوى الهزاع استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون في المستشفى والخبيرة في أمراض العيون الجينية، فيما قام استشاري جراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة بإجراء العملية.



وكانت الطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد، وإثر خضوعها للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفحص العينات في مختبر الفحوصات الجينية؛ تبيّن أن لديها مرضًا وراثيًّا نادرًا يتمثّل في خلل في الجين RPE65؛ وهو ما يتطلّب حقنها جراحيًّا بدواء لوكستورنا، الذي أُقِرَّ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخرًا.



إلى ذلك أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة، أن العملية تحتاج إلى تقنيات ودقة جراحية عالية، مشيرًا إلى أن العقار الجديد محدّد للحالات المرضية التي تعاني فقط من خلل في الجين RPE65، ويقوم الدواء بتثبيت النظر، وإيقاف تدهوره؛ حتى لا يحدث العمى الكلي.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 07:01 PM

"تخصصي الرياض" يجري عملية متطورة في العيون لطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد نتيجة لمرض جيني نادر





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نجح فريق جراحي في طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، صباح اليوم، في إجراء عملية باستخدام العلاج بالجينات عبر عقار لوكستورنا Luxturna لطفلة تبلغ من العمر تسعة أعوام، تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي في العينين، نتيجة مرض جيني نادر.



وأوضح المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور هايل العبدلي؛ أن العملية تعد الأولى التي تُجرى لطفلة على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن المستشفى يتميّز بوجود مختبرات متطورة متخصصة في الفحوصات الجينية، تتوفر على إمكانات تقنية وبشرية عالية؛ الأمر الذي يُمكّن من تحديد الجينات المعطوبة المحددة علميًّا في أمراض متعددة ومختلفة؛ من بينها أمراض العيون الوراثية.



وأضاف أن التحضيرات تجري حاليًّا لتأسيس تعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ من أجل بلورة قاعدة تعاون في معالجة تلك الحالات بالاستفادة من موارد الطرفين.



وبيّن الدكتور العبدلي أن الطفلة التي أجريت لها العملية تمت متابعتها طبيًّا وتشخيصها، من قبل الدكتورة سلوى الهزاع استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون في المستشفى والخبيرة في أمراض العيون الجينية، فيما قام استشاري جراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة بإجراء العملية.



وكانت الطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد، وإثر خضوعها للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفحص العينات في مختبر الفحوصات الجينية؛ تبيّن أن لديها مرضًا وراثيًّا نادرًا يتمثّل في خلل في الجين RPE65؛ وهو ما يتطلّب حقنها جراحيًّا بدواء لوكستورنا، الذي أُقِرَّ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخرًا.



إلى ذلك أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة، أن العملية تحتاج إلى تقنيات ودقة جراحية عالية، مشيرًا إلى أن العقار الجديد محدّد للحالات المرضية التي تعاني فقط من خلل في الجين RPE65، ويقوم الدواء بتثبيت النظر، وإيقاف تدهوره؛ حتى لا يحدث العمى الكلي.