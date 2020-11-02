النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في قمة الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والاتحاد وجهاً لوجه

النصر يواجه الابتسام والأهلي يسعى لعبور الموج

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ6 مواجهات مثيرة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة ويأتي الهلال بالمركز الثاني 11 نقطة ثم الترجي في المركز الثالث 10 نقاط، ويحل الاتحاد في المركز الرابع 7 نقاط.

ومن أبرز مباريات هذه الجولة مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 3.45 عصراً.

ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3.30 عصراً.

ويلتقي النصر نظيره الابتسام على صالة نادي النصر بالرياض 3.30 عصراً.

فيما يواجه الفيصلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3 عصراً.

ويسعى الوحدة لعبور محطة الخليج على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 3.45 عصراً.

وتختتم مباريات الغد بلقاء الترجي وضمك على صالة نادي النهضة بالدمام 3 عصراً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في قمة الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والاتحاد وجهاً لوجه
سبق

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ6 مواجهات مثيرة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة ويأتي الهلال بالمركز الثاني 11 نقطة ثم الترجي في المركز الثالث 10 نقاط، ويحل الاتحاد في المركز الرابع 7 نقاط.

ومن أبرز مباريات هذه الجولة مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 3.45 عصراً.

ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3.30 عصراً.

ويلتقي النصر نظيره الابتسام على صالة نادي النصر بالرياض 3.30 عصراً.

فيما يواجه الفيصلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3 عصراً.

ويسعى الوحدة لعبور محطة الخليج على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 3.45 عصراً.

وتختتم مباريات الغد بلقاء الترجي وضمك على صالة نادي النهضة بالدمام 3 عصراً.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:23 PM

في قمة الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والاتحاد وجهاً لوجه

النصر يواجه الابتسام والأهلي يسعى لعبور الموج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,056

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ6 مواجهات مثيرة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة ويأتي الهلال بالمركز الثاني 11 نقطة ثم الترجي في المركز الثالث 10 نقاط، ويحل الاتحاد في المركز الرابع 7 نقاط.

ومن أبرز مباريات هذه الجولة مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 3.45 عصراً.

ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3.30 عصراً.

ويلتقي النصر نظيره الابتسام على صالة نادي النصر بالرياض 3.30 عصراً.

فيما يواجه الفيصلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3 عصراً.

ويسعى الوحدة لعبور محطة الخليج على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 3.45 عصراً.

وتختتم مباريات الغد بلقاء الترجي وضمك على صالة نادي النهضة بالدمام 3 عصراً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,464
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,939

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة