قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية. وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-24 قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.



وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:25 AM

اخر تعديل 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:43 PM

عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا الأدوية صُرفت لـ 264 مريضًا وقسم التمريض راجعه 112 آخرون





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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.



وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.