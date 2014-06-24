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عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا

الأدوية صُرفت لـ 264 مريضًا وقسم التمريض راجعه 112 آخرون

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.

وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا
سبق

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.

وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:25 AM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:43 PM

عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا

الأدوية صُرفت لـ 264 مريضًا وقسم التمريض راجعه 112 آخرون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.

وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

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