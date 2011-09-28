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الحميدان يدشن معرض "حدث" ومنصة "فن وتصميم" للأعمال الفنية الوطنية

يعرض منتجات كلية التصاميم والفنون بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني

دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان مساء أمس (الأحد)، معرض (حدث) للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون والذي يأتي في إطار التوجيه السامي للجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، كما يأتي متزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90.

وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم بمبنى (17) بمقر شطر الطالبات بالفيصلية، وذلك بهدف تعريف الجهات خارج الجامعة بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون، وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

كما أطلق الحميدان منصة (فن وتصميم) الإلكترونية ومبادرة اقتناء الفن السعودي المصاحبة للمعرض لتصبح منصة دائمة لعرض أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حاليًا ومن خارجها مستقبلاً.

وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض (حدث) معرض واقعي وافتراضي يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية، وسيتم من خلال منصة (فن وتصميم) فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك دعمًا لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية والفنية المميزة.

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الحميدان يدشن معرض "حدث" ومنصة "فن وتصميم" للأعمال الفنية الوطنية
سبق

دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان مساء أمس (الأحد)، معرض (حدث) للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون والذي يأتي في إطار التوجيه السامي للجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، كما يأتي متزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90.

وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم بمبنى (17) بمقر شطر الطالبات بالفيصلية، وذلك بهدف تعريف الجهات خارج الجامعة بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون، وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

كما أطلق الحميدان منصة (فن وتصميم) الإلكترونية ومبادرة اقتناء الفن السعودي المصاحبة للمعرض لتصبح منصة دائمة لعرض أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حاليًا ومن خارجها مستقبلاً.

وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض (حدث) معرض واقعي وافتراضي يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية، وسيتم من خلال منصة (فن وتصميم) فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك دعمًا لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية والفنية المميزة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:17 AM

الحميدان يدشن معرض "حدث" ومنصة "فن وتصميم" للأعمال الفنية الوطنية

يعرض منتجات كلية التصاميم والفنون بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان مساء أمس (الأحد)، معرض (حدث) للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون والذي يأتي في إطار التوجيه السامي للجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، كما يأتي متزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90.

وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس القادم بمبنى (17) بمقر شطر الطالبات بالفيصلية، وذلك بهدف تعريف الجهات خارج الجامعة بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون، وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

كما أطلق الحميدان منصة (فن وتصميم) الإلكترونية ومبادرة اقتناء الفن السعودي المصاحبة للمعرض لتصبح منصة دائمة لعرض أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حاليًا ومن خارجها مستقبلاً.

وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض (حدث) معرض واقعي وافتراضي يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية، وسيتم من خلال منصة (فن وتصميم) فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك دعمًا لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية والفنية المميزة.

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