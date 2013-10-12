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بالفيديو.. تأخر عن الطائرة فحطّم المعدات والشاشات بالمطار

في مطار بموسكو.. وضباط الأمن أوقعوه على الأرض واحتجزوه

تأخر مسافر عن طائرته في مطار موسكو "شيريميتيفو" فقام بتدمير مكتب مراقبة الصعود على متن الطائرة بغضب.

ونشرت القناة الروسية "رين تي في"، مقطع فيديو من صالة الركاب B، وبدا المسافر في حالة غضب وهو يحطم المعدات بقدميه ويكسر شاشات الحواسيب.

وحاول ضباط الأمن إيقافه، بعد مرور لحظات، ثم أوقعوه على الأرض.


وأفادت الخدمة الصحفية للمطار، بأنه تم احتجاز "المسافر" في مكتب داخلي للمطار لمعاقبته حسب بروتوكول المخالفات الإدارية.

ويواصل مطار شيريميتيفو الدولي العمل بنشاط على إدخال أحدث أنظمة الأمن الآلي والتقنيات التي تستثني ما يسمى "العامل البشري" إلى أقصى حد.

موسكو مطار موسكو

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بالفيديو.. تأخر عن الطائرة فحطّم المعدات والشاشات بالمطار
سبق

تأخر مسافر عن طائرته في مطار موسكو "شيريميتيفو" فقام بتدمير مكتب مراقبة الصعود على متن الطائرة بغضب.

ونشرت القناة الروسية "رين تي في"، مقطع فيديو من صالة الركاب B، وبدا المسافر في حالة غضب وهو يحطم المعدات بقدميه ويكسر شاشات الحواسيب.

وحاول ضباط الأمن إيقافه، بعد مرور لحظات، ثم أوقعوه على الأرض.


وأفادت الخدمة الصحفية للمطار، بأنه تم احتجاز "المسافر" في مكتب داخلي للمطار لمعاقبته حسب بروتوكول المخالفات الإدارية.

ويواصل مطار شيريميتيفو الدولي العمل بنشاط على إدخال أحدث أنظمة الأمن الآلي والتقنيات التي تستثني ما يسمى "العامل البشري" إلى أقصى حد.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:30 PM

بالفيديو.. تأخر عن الطائرة فحطّم المعدات والشاشات بالمطار

في مطار بموسكو.. وضباط الأمن أوقعوه على الأرض واحتجزوه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,871

تأخر مسافر عن طائرته في مطار موسكو "شيريميتيفو" فقام بتدمير مكتب مراقبة الصعود على متن الطائرة بغضب.

ونشرت القناة الروسية "رين تي في"، مقطع فيديو من صالة الركاب B، وبدا المسافر في حالة غضب وهو يحطم المعدات بقدميه ويكسر شاشات الحواسيب.

وحاول ضباط الأمن إيقافه، بعد مرور لحظات، ثم أوقعوه على الأرض.


وأفادت الخدمة الصحفية للمطار، بأنه تم احتجاز "المسافر" في مكتب داخلي للمطار لمعاقبته حسب بروتوكول المخالفات الإدارية.

ويواصل مطار شيريميتيفو الدولي العمل بنشاط على إدخال أحدث أنظمة الأمن الآلي والتقنيات التي تستثني ما يسمى "العامل البشري" إلى أقصى حد.

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