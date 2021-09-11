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"فلكية جدة": نجم الخريف يتلألأ في سماء الليل

مشاهد بالعين المجردة.. والمشتري وزحل بالقرب منه

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، ولعدة ليال مقبلة نجم "فم الحوت" الذي يعرف بتسمية "نجم الخريف"، وهو مشاهد بالعين المجردة، وسيكون كوكبا المشتري وزحل بالقرب منه على قبة السماء.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "فم الحوت" نجم أبيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس، و20 مرة أكثر إشراقًا، ويبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألّف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

وأضاف أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل: "النجم الوحيد" بسبب أنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضًا: "النجم المنعزل"، أو "النجم المنفرد"، مضيفًا أن الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم "فم الحوت" ما بعد الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ولا يوجد نجم براق آخر يكون منخفضًا جدًّا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة.

وأوضح "أبو زاهرة" أنه بمرور الساعات يصل فم الحوت أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبًا الساعة 11 مساء، وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبًا الساعة 4 فجرًا حسب التوقيت المحلي، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها، إضافة إلى أن فم الحوت واحد من ألمع نجوم سماء الليل، فإن هذا النجم في غاية الأهمية؛ حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرصًا كوكبيًّا، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ"فم الحوت" ربما تشكل كواكب يومًا ما.

يُذكر أن الفترة الحالية والشهر القادم ستكون جيدة لرؤية هذا النجم، ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": نجم الخريف يتلألأ في سماء الليل
سبق

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، ولعدة ليال مقبلة نجم "فم الحوت" الذي يعرف بتسمية "نجم الخريف"، وهو مشاهد بالعين المجردة، وسيكون كوكبا المشتري وزحل بالقرب منه على قبة السماء.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "فم الحوت" نجم أبيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس، و20 مرة أكثر إشراقًا، ويبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألّف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

وأضاف أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل: "النجم الوحيد" بسبب أنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضًا: "النجم المنعزل"، أو "النجم المنفرد"، مضيفًا أن الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم "فم الحوت" ما بعد الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ولا يوجد نجم براق آخر يكون منخفضًا جدًّا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة.

وأوضح "أبو زاهرة" أنه بمرور الساعات يصل فم الحوت أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبًا الساعة 11 مساء، وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبًا الساعة 4 فجرًا حسب التوقيت المحلي، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها، إضافة إلى أن فم الحوت واحد من ألمع نجوم سماء الليل، فإن هذا النجم في غاية الأهمية؛ حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرصًا كوكبيًّا، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ"فم الحوت" ربما تشكل كواكب يومًا ما.

يُذكر أن الفترة الحالية والشهر القادم ستكون جيدة لرؤية هذا النجم، ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:43 PM

"فلكية جدة": نجم الخريف يتلألأ في سماء الليل

مشاهد بالعين المجردة.. والمشتري وزحل بالقرب منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، ولعدة ليال مقبلة نجم "فم الحوت" الذي يعرف بتسمية "نجم الخريف"، وهو مشاهد بالعين المجردة، وسيكون كوكبا المشتري وزحل بالقرب منه على قبة السماء.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "فم الحوت" نجم أبيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس، و20 مرة أكثر إشراقًا، ويبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألّف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

وأضاف أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل: "النجم الوحيد" بسبب أنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضًا: "النجم المنعزل"، أو "النجم المنفرد"، مضيفًا أن الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم "فم الحوت" ما بعد الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ولا يوجد نجم براق آخر يكون منخفضًا جدًّا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة.

وأوضح "أبو زاهرة" أنه بمرور الساعات يصل فم الحوت أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبًا الساعة 11 مساء، وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبًا الساعة 4 فجرًا حسب التوقيت المحلي، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها، إضافة إلى أن فم الحوت واحد من ألمع نجوم سماء الليل، فإن هذا النجم في غاية الأهمية؛ حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرصًا كوكبيًّا، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ"فم الحوت" ربما تشكل كواكب يومًا ما.

يُذكر أن الفترة الحالية والشهر القادم ستكون جيدة لرؤية هذا النجم، ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.

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