النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المنشآت العائلية" يوقّع مذكرة لدراستين إحصائيتين في مجال الشركات

لرفع معدلات النمو وزيادة قدرتها التنافسية عبر تطبيق معايير الاستدامة

وقّع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون لعمل دراستين إحصائيتين في قطاع المنشآت العائلية، ضمن جهود المركز لتوفير المعلومات الكافية عن القطاع، ودعم إدارات الشركات العائلية، ومساعدتها لرفع معدلات النمو فيها وزيادة قدرتها التنافسية، عبر تطبيق معايير الاستدامة وبنائها بموجب معلومات واضحة عن السوق وتوجهات الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني المنشآت العائلية طلال العجلان: مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ دراسة حول نسبة الشركات التي تلتزم بالتخطيط للتعاقب الوظيفي داخل العائلة المالكة للشركة، وإعطاء صورة أوسع عن حجم المنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي، التي تخطط وتضع أنظمة واضحة لتوظيف أبناء الجيل الثاني من الملاك، بما يمنح المنشأة استدامة ويمنع الخلافات داخل الإدارات العائلية.

وأضاف: مذكرة التعاون تنص أيضًا على تنفيذ دراسة ثانية حول الخصائص الرئيسية التي يحتاجها الجيل الثاني لضمان استمرارية الشركة، وأفضل الممارسات لدى المنشآت العائلية السعودية الناجحة في تحقيقها الاستدامة لأعمالها، لا سيما عند تعاقب الأجيال على إدارة المنشآت من الملاك.
وأردف: الدراسة تساعد في التعرف على النظم التي تتبعها لاختيار الإداريين من الجيل الثاني بما يضمن نمو أعمال المنشأة، وستوفر المعلومات المناسبة للمركز الوطني للمنشآت العائلية عن القطاع والتعرف على التشريعات التي يحتاجها.

يذكر أن المذكرة تمثل واحدة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي عقدها المركز الوطني للمنشآت العائلية خلال الفترة الماضية مع شركات متخصصة، لتنفيذ دراسات وإحصاءات حول قطاع المنشآت العائلية في المملكة، بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة، تمكن القطاع من تحقيق استمرار منشآته وتفعيل دورها في الاقتصاد السعودي بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المنشآت العائلية" يوقّع مذكرة لدراستين إحصائيتين في مجال الشركات
سبق

وقّع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون لعمل دراستين إحصائيتين في قطاع المنشآت العائلية، ضمن جهود المركز لتوفير المعلومات الكافية عن القطاع، ودعم إدارات الشركات العائلية، ومساعدتها لرفع معدلات النمو فيها وزيادة قدرتها التنافسية، عبر تطبيق معايير الاستدامة وبنائها بموجب معلومات واضحة عن السوق وتوجهات الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني المنشآت العائلية طلال العجلان: مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ دراسة حول نسبة الشركات التي تلتزم بالتخطيط للتعاقب الوظيفي داخل العائلة المالكة للشركة، وإعطاء صورة أوسع عن حجم المنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي، التي تخطط وتضع أنظمة واضحة لتوظيف أبناء الجيل الثاني من الملاك، بما يمنح المنشأة استدامة ويمنع الخلافات داخل الإدارات العائلية.

وأضاف: مذكرة التعاون تنص أيضًا على تنفيذ دراسة ثانية حول الخصائص الرئيسية التي يحتاجها الجيل الثاني لضمان استمرارية الشركة، وأفضل الممارسات لدى المنشآت العائلية السعودية الناجحة في تحقيقها الاستدامة لأعمالها، لا سيما عند تعاقب الأجيال على إدارة المنشآت من الملاك.
وأردف: الدراسة تساعد في التعرف على النظم التي تتبعها لاختيار الإداريين من الجيل الثاني بما يضمن نمو أعمال المنشأة، وستوفر المعلومات المناسبة للمركز الوطني للمنشآت العائلية عن القطاع والتعرف على التشريعات التي يحتاجها.

يذكر أن المذكرة تمثل واحدة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي عقدها المركز الوطني للمنشآت العائلية خلال الفترة الماضية مع شركات متخصصة، لتنفيذ دراسات وإحصاءات حول قطاع المنشآت العائلية في المملكة، بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة، تمكن القطاع من تحقيق استمرار منشآته وتفعيل دورها في الاقتصاد السعودي بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:09 PM

"المنشآت العائلية" يوقّع مذكرة لدراستين إحصائيتين في مجال الشركات

لرفع معدلات النمو وزيادة قدرتها التنافسية عبر تطبيق معايير الاستدامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
201

وقّع المركز الوطني للمنشآت العائلية مذكرة تعاون لعمل دراستين إحصائيتين في قطاع المنشآت العائلية، ضمن جهود المركز لتوفير المعلومات الكافية عن القطاع، ودعم إدارات الشركات العائلية، ومساعدتها لرفع معدلات النمو فيها وزيادة قدرتها التنافسية، عبر تطبيق معايير الاستدامة وبنائها بموجب معلومات واضحة عن السوق وتوجهات الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني المنشآت العائلية طلال العجلان: مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ دراسة حول نسبة الشركات التي تلتزم بالتخطيط للتعاقب الوظيفي داخل العائلة المالكة للشركة، وإعطاء صورة أوسع عن حجم المنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي، التي تخطط وتضع أنظمة واضحة لتوظيف أبناء الجيل الثاني من الملاك، بما يمنح المنشأة استدامة ويمنع الخلافات داخل الإدارات العائلية.

وأضاف: مذكرة التعاون تنص أيضًا على تنفيذ دراسة ثانية حول الخصائص الرئيسية التي يحتاجها الجيل الثاني لضمان استمرارية الشركة، وأفضل الممارسات لدى المنشآت العائلية السعودية الناجحة في تحقيقها الاستدامة لأعمالها، لا سيما عند تعاقب الأجيال على إدارة المنشآت من الملاك.
وأردف: الدراسة تساعد في التعرف على النظم التي تتبعها لاختيار الإداريين من الجيل الثاني بما يضمن نمو أعمال المنشأة، وستوفر المعلومات المناسبة للمركز الوطني للمنشآت العائلية عن القطاع والتعرف على التشريعات التي يحتاجها.

يذكر أن المذكرة تمثل واحدة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي عقدها المركز الوطني للمنشآت العائلية خلال الفترة الماضية مع شركات متخصصة، لتنفيذ دراسات وإحصاءات حول قطاع المنشآت العائلية في المملكة، بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة، تمكن القطاع من تحقيق استمرار منشآته وتفعيل دورها في الاقتصاد السعودي بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,120
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة