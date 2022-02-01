النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تسلا" تبدأ في بيع ميكروفونات "كاريوكي" الحديثة والمبتكرة

بدأت شركة "تسلا" بيع أحدث منتجاتها الذكية المخصصة لسياراتها الكهربائية والتي تطلق عليها ميكروفونات "كاريوكي" الذكية الحديثة.

وأوضحت "تسلا" أن ميكروفونات "كاريوكي" الذكية التي يطلق عليها أيضًا "تسلا مايك"؛ باتت متاحة في الأسواق الصينية، وبالفعل بيعت كل المنتجات في غضون ساعة واحدة فقط؛ خاصة وأنها أُطلقت بالتزامن مع تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة؛ وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وطرحت تسلا منظومة "تسلا مايك" أو "كاريوكي" مقابل 188 دولارًا أمريكيًّا، والتي يمكن من خلالها تشغيل مختلف أنواع الألعاب والأنشطة على سيارات تسلا.

وبرغم أن تلك المنظومة تخضع للتدقيق من السلطات الأمريكية، بسبب إمكانية تشويشها على الركاب؛ إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية عالمية كبرى.

وطرحت تسلا منظومتها بالتزامن مع إطلاقها بطارياتها الجديدة ذات قدرات الشحن اللاسلكية بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن استخدامها بدلًا من البطاريات الأقدم والأبطأ في الشحن.

شركة تسلا ميكروفونات كاريوكي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"تسلا" تبدأ في بيع ميكروفونات "كاريوكي" الحديثة والمبتكرة
سبق

بدأت شركة "تسلا" بيع أحدث منتجاتها الذكية المخصصة لسياراتها الكهربائية والتي تطلق عليها ميكروفونات "كاريوكي" الذكية الحديثة.

وأوضحت "تسلا" أن ميكروفونات "كاريوكي" الذكية التي يطلق عليها أيضًا "تسلا مايك"؛ باتت متاحة في الأسواق الصينية، وبالفعل بيعت كل المنتجات في غضون ساعة واحدة فقط؛ خاصة وأنها أُطلقت بالتزامن مع تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة؛ وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وطرحت تسلا منظومة "تسلا مايك" أو "كاريوكي" مقابل 188 دولارًا أمريكيًّا، والتي يمكن من خلالها تشغيل مختلف أنواع الألعاب والأنشطة على سيارات تسلا.

وبرغم أن تلك المنظومة تخضع للتدقيق من السلطات الأمريكية، بسبب إمكانية تشويشها على الركاب؛ إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية عالمية كبرى.

وطرحت تسلا منظومتها بالتزامن مع إطلاقها بطارياتها الجديدة ذات قدرات الشحن اللاسلكية بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن استخدامها بدلًا من البطاريات الأقدم والأبطأ في الشحن.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:48 PM

"تسلا" تبدأ في بيع ميكروفونات "كاريوكي" الحديثة والمبتكرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,240

بدأت شركة "تسلا" بيع أحدث منتجاتها الذكية المخصصة لسياراتها الكهربائية والتي تطلق عليها ميكروفونات "كاريوكي" الذكية الحديثة.

وأوضحت "تسلا" أن ميكروفونات "كاريوكي" الذكية التي يطلق عليها أيضًا "تسلا مايك"؛ باتت متاحة في الأسواق الصينية، وبالفعل بيعت كل المنتجات في غضون ساعة واحدة فقط؛ خاصة وأنها أُطلقت بالتزامن مع تحديث برنامج السنة الصينية الجديدة؛ وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وطرحت تسلا منظومة "تسلا مايك" أو "كاريوكي" مقابل 188 دولارًا أمريكيًّا، والتي يمكن من خلالها تشغيل مختلف أنواع الألعاب والأنشطة على سيارات تسلا.

وبرغم أن تلك المنظومة تخضع للتدقيق من السلطات الأمريكية، بسبب إمكانية تشويشها على الركاب؛ إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية عالمية كبرى.

وطرحت تسلا منظومتها بالتزامن مع إطلاقها بطارياتها الجديدة ذات قدرات الشحن اللاسلكية بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن استخدامها بدلًا من البطاريات الأقدم والأبطأ في الشحن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة