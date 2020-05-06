بلغت ملياريْ ريال.. "الموارد البشرية" تدعو للاستفادة من حزم دعم القطاع الصحي

"الشهراني": 8 آلاف منشأة مستفيدة عجزت عن السداد وإيقاف تعليق 21 ألف عقد

دعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني الشباب للاستفادة من الدعم المقدم للمنشآت الصحية والبالغ ملياريْ ريال، وذلك عبر التقدم إلى بنك التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المملكة كانت سباقة على كل الأصعدة لإطلاق المبادرات والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة "كورونا" "كوفيد-19"، واصفاً الحراك بالكبير.

جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة والختامية من سلسلة اللقاءات الافتراضية "تحدي الأزمة" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة؛ لبحث أبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر القاسم، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش، ومدير عام التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم العليان.

وأضاف المهندس "الشهراني": "بدأنا من خلال برنامج "أجير" مبادرة تبادل العاملين؛ لتغطية الضغط الحاصل في الخدمات، ومبادرة احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري، مما نتج عن ضم 72 ألف مواطن عبر نطاقات بعد توظيفهم في هذه الفترة".

وتابع "الشهراني": عدد من المنشآت التي عجزت عن السداد وتوقفت، رفعنا عنها الإيقاف، وقد استفادت من هذه المبادرة 8000 منشأة، وتم إيقاف تعليق 21 ألف عقد، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن الدعم يقدم لأصحاب العمل الحر لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك للأسر المنتجة والشباب المتعطلين والعاطلين عن العمل المنضمين لخدمات التوصيل.

من جانبه، قال الأمين العام المكلف بغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: إن الغرفة حرصت على تلمس موقع المملكة في خارطة العالم خلال وبعد الجائحة، لذا اجتهدت في تنظيم سلسلة لقاءات "تحدي الأزمة" لتبصير قطاع الأعمال والمجتمع المكي بالكثير من الأمور التي حملتها عناوين هذه اللقاءات.

وأضاف: جاءت استراتيجية غرفة مكة المكرمة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية مواكبة لرؤية 2030، والتي حثت على التحول التقني بالاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة.

بدوره، أوضح كيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية ماهر القاسم أن الوزارة تعتمد باستمرار التقييم والمتابعة لمبادراتها لتحسينها وتطويرها، مشيرا إلى وجود لجنة وزارية تدرس إعادة فتح الأنشطة، تجتمع بشكل أسبوعي لدراسة الأوضاع التي ستعود بالتدريج.

فيما أكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش أن دعم "هدف" يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق، مبيناً أن وجود دعم "ساند" لا يمنع دعم الصندوق، مبيناً أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.

وتحدث عن حصر المنشآت التي تحتاج للدعم بقوله: قمنا بتحليل جميع المنشآت التي تحتاج للدعم، وجاري التواصل معهم للتنسيق من أجل الاستفادة القصوى من برامج "هدف".

وأشار مدير عام التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم العليان إلى أنه وخلال مدة الدعم يتم تعليق الاشتراك، لأنهم يتم احتسابهم كمستفيدين، وبالطبع هذا يجري على الأشخاص الذين انطبقت عليهم شروط جهات الدعم، كأن يكون سعودي الجنسية، ولا يعمل في إحدى الجهات المستثناة، وليس لديه سجل تجاري، وتحت عمر الستين، وتابع: "والمنشأة غير ملزمة بدفع أي مبالغ إضافية خلال فترة التعويض، وفي حال انضمام العاملين لـ"ساند"، فإن استمرار العامل في العمل متروك للتفاهم بينه وبين صاحب العمل".