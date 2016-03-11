تستهدف طهران.. واشنطن تعتزم إرسال أنظمة دفاع جوي للعراق

لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرُّضهم لأي هجوم إيراني

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرُّضهم لأي هجوم إيراني، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية، في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "نحن أيضًا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية؛ وذلك بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن، وسلسلة هجمات طالت المصالح الأمريكية في العراق، حمَّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق.

لكنَّ بيانًا من القيادة العسكرية العراقية أكد أن العملية العسكرية تمت "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي".

وفي منتصف فبراير المنصرم أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سينسقان سوية كيفية استمرار القتال ضد داعش".

وشدَّد وزير الدفاع الأمريكي على أن "واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، والشركاء في التحالف ملتزمون بذلك". وقال إن "الناتو سيوسع عملياته في العراق بالتعاون مع حكومة بغداد".