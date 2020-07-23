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برباعية .. الحزم يكسب مواجهة التعاون الودية

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الحزم نظيره التعاون بـ4 أهداف دون رد ( وديًا) ، مساء اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات الرياضية مطلع أغسطس المقبل.

جاءت أهداف الحزم عن طريق البرازيلي فاقنر اليماو عن طريق ضربة جزاء، والفرنسي كريم يودا، والسويدي كارلوس ستراندبيرج "هدفين".

ويحتل الحزم المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري، فيما يحتل التعاون المركز السادس.

التعاون الحزم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برباعية .. الحزم يكسب مواجهة التعاون الودية
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الحزم نظيره التعاون بـ4 أهداف دون رد ( وديًا) ، مساء اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات الرياضية مطلع أغسطس المقبل.

جاءت أهداف الحزم عن طريق البرازيلي فاقنر اليماو عن طريق ضربة جزاء، والفرنسي كريم يودا، والسويدي كارلوس ستراندبيرج "هدفين".

ويحتل الحزم المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري، فيما يحتل التعاون المركز السادس.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:36 PM

برباعية .. الحزم يكسب مواجهة التعاون الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الحزم نظيره التعاون بـ4 أهداف دون رد ( وديًا) ، مساء اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات الرياضية مطلع أغسطس المقبل.

جاءت أهداف الحزم عن طريق البرازيلي فاقنر اليماو عن طريق ضربة جزاء، والفرنسي كريم يودا، والسويدي كارلوس ستراندبيرج "هدفين".

ويحتل الحزم المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري، فيما يحتل التعاون المركز السادس.

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