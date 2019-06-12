النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

جامعة الطائف تدشن بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين

دعتهم للاطلاع على الشروط والآليات المتخذة وترتيب التخصصات

بدأت بوابة القبول بجامعة الطائف، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وذلك بعد أن دشنها مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين، بعد اطلاعه على عرض عن البوابة قدمه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

ورحّب "الزهراني" بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

وثمّن التعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، حيث يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

من ناحيته، أكد عميد القبول والتسجيل "السواط"، جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح أن وسيلة التواصل مع الطلاب المتقدمين ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة "استفسار"، وهي خدمة إلكترونية تتيح التواصل المباشر بين الطلاب وموظفي عمادة القبول والتسجيل للإجابة عن استفساراتهم خلال عملية تقديم طلبات القبول.

ونبّه الطلاب المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته، وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب، إذ لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل موسعة عن شروط وآلية القبول بالجامعة في وقتٍ لاحق، حيث يستمر استقبال طلبات القبول إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال الجاري، وستغلق البوابة في تمام الساعة الثانية ظهراً، ثم ستعلن نتائج الترشيح يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الطائف تدشن بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين
سبق

بدأت بوابة القبول بجامعة الطائف، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وذلك بعد أن دشنها مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين، بعد اطلاعه على عرض عن البوابة قدمه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

ورحّب "الزهراني" بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

وثمّن التعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، حيث يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

من ناحيته، أكد عميد القبول والتسجيل "السواط"، جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح أن وسيلة التواصل مع الطلاب المتقدمين ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة "استفسار"، وهي خدمة إلكترونية تتيح التواصل المباشر بين الطلاب وموظفي عمادة القبول والتسجيل للإجابة عن استفساراتهم خلال عملية تقديم طلبات القبول.

ونبّه الطلاب المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته، وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب، إذ لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل موسعة عن شروط وآلية القبول بالجامعة في وقتٍ لاحق، حيث يستمر استقبال طلبات القبول إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال الجاري، وستغلق البوابة في تمام الساعة الثانية ظهراً، ثم ستعلن نتائج الترشيح يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة المقبل.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:38 PM

جامعة الطائف تدشن بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين

دعتهم للاطلاع على الشروط والآليات المتخذة وترتيب التخصصات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
901

بدأت بوابة القبول بجامعة الطائف، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي المقبل ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وذلك بعد أن دشنها مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين، بعد اطلاعه على عرض عن البوابة قدمه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

ورحّب "الزهراني" بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

وثمّن التعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، حيث يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

من ناحيته، أكد عميد القبول والتسجيل "السواط"، جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح أن وسيلة التواصل مع الطلاب المتقدمين ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة "استفسار"، وهي خدمة إلكترونية تتيح التواصل المباشر بين الطلاب وموظفي عمادة القبول والتسجيل للإجابة عن استفساراتهم خلال عملية تقديم طلبات القبول.

ونبّه الطلاب المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته، وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب، إذ لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تفاصيل موسعة عن شروط وآلية القبول بالجامعة في وقتٍ لاحق، حيث يستمر استقبال طلبات القبول إلى يوم السبت الموافق ٢٦ شوال الجاري، وستغلق البوابة في تمام الساعة الثانية ظهراً، ثم ستعلن نتائج الترشيح يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,618
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,418
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,231

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة