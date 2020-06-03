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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

تونس: وفاة جديدة بكورونا وإصابة واحدة

إجمالي الحالات المتعافية بلغ 965 شخصاً

سجلت تونس، اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و79 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: وفاة جديدة بكورونا وإصابة واحدة
سبق

سجلت تونس، اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و79 وفاة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
03:26 PM

تونس: وفاة جديدة بكورونا وإصابة واحدة

إجمالي الحالات المتعافية بلغ 965 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس، اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و79 وفاة.

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