تونس: وفاة جديدة بكورونا وإصابة واحدة

إجمالي الحالات المتعافية بلغ 965 شخصاً

سجلت تونس، اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و79 وفاة.