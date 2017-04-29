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أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية

نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في شارع الملك فيصل بسوق الدمام

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان؛ نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام.

وتفصيلًا: كان أمير الشرقية قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق.

ويأتي هذا التوجيه حرصًا من أمير المنطقة على التخفيف على المتسوقين والحدّ من الازدحام في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها.

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أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية
سبق

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان؛ نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام.

وتفصيلًا: كان أمير الشرقية قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق.

ويأتي هذا التوجيه حرصًا من أمير المنطقة على التخفيف على المتسوقين والحدّ من الازدحام في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:07 PM

أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين بالفترة المسائية

نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في شارع الملك فيصل بسوق الدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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1,428

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان؛ نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حاليًّا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام.

وتفصيلًا: كان أمير الشرقية قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق.

ويأتي هذا التوجيه حرصًا من أمير المنطقة على التخفيف على المتسوقين والحدّ من الازدحام في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها.

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