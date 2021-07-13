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ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق إلى 66 قتيلًا

بينهم 21 جثة متفحمة لم يتم التعرف عليها وإصابة أكثر من 100 آخرين

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بكورونا بالناصرية جنوبي العراق إلى 6 قتلى؛ في حين تجمع حشد من المواطنين الغاضبين قرب مشرحة المدينة في انتظار تَسلم جثث ذويهم.

وأضاف مسؤولون بقطاع الصحة العراقي أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في الحريق الذي شب مساء الاثنين، والذي يعتقد أنه نجَم عن انفجار خزان أكسجين في المستشفى.

وقال مسؤولان وفق "رويترز" إن عدد القتلى يشمل رفات 21 جثة متفحمة لم يتم بعد التعرف على هويات أصحابها.

وأكد أشخاص تجمعوا عند مشرحة المدينة، أن السبب في وقوع الحادث، يعود إلى إهمال السلطات المحلية وقصور إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى.

وأوضح محمد فاضل الذي كان ينتظر أمام المشرحة لتسلم جثة شقيقه: "لم تكن هناك استجابة سريعة للحريق.. ولم يكن هناك عدد كافٍ من رجال الإطفاء.. المرضى ماتوا حرقًا.. إنها كارثة".

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ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق إلى 66 قتيلًا
سبق

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بكورونا بالناصرية جنوبي العراق إلى 6 قتلى؛ في حين تجمع حشد من المواطنين الغاضبين قرب مشرحة المدينة في انتظار تَسلم جثث ذويهم.

وأضاف مسؤولون بقطاع الصحة العراقي أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في الحريق الذي شب مساء الاثنين، والذي يعتقد أنه نجَم عن انفجار خزان أكسجين في المستشفى.

وقال مسؤولان وفق "رويترز" إن عدد القتلى يشمل رفات 21 جثة متفحمة لم يتم بعد التعرف على هويات أصحابها.

وأكد أشخاص تجمعوا عند مشرحة المدينة، أن السبب في وقوع الحادث، يعود إلى إهمال السلطات المحلية وقصور إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى.

وأوضح محمد فاضل الذي كان ينتظر أمام المشرحة لتسلم جثة شقيقه: "لم تكن هناك استجابة سريعة للحريق.. ولم يكن هناك عدد كافٍ من رجال الإطفاء.. المرضى ماتوا حرقًا.. إنها كارثة".

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:33 PM

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق إلى 66 قتيلًا

بينهم 21 جثة متفحمة لم يتم التعرف عليها وإصابة أكثر من 100 آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بكورونا بالناصرية جنوبي العراق إلى 6 قتلى؛ في حين تجمع حشد من المواطنين الغاضبين قرب مشرحة المدينة في انتظار تَسلم جثث ذويهم.

وأضاف مسؤولون بقطاع الصحة العراقي أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في الحريق الذي شب مساء الاثنين، والذي يعتقد أنه نجَم عن انفجار خزان أكسجين في المستشفى.

وقال مسؤولان وفق "رويترز" إن عدد القتلى يشمل رفات 21 جثة متفحمة لم يتم بعد التعرف على هويات أصحابها.

وأكد أشخاص تجمعوا عند مشرحة المدينة، أن السبب في وقوع الحادث، يعود إلى إهمال السلطات المحلية وقصور إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى.

وأوضح محمد فاضل الذي كان ينتظر أمام المشرحة لتسلم جثة شقيقه: "لم تكن هناك استجابة سريعة للحريق.. ولم يكن هناك عدد كافٍ من رجال الإطفاء.. المرضى ماتوا حرقًا.. إنها كارثة".

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