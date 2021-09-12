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المركز السعودي للتحكيم التجاري يُطلق النسخة الـ 3 من منافسة التحكيم التجاري الطلابية

دعا الجامعات الراغبة في معرفة مزيد من المعلومات عن المنافسة إلى زيارة صفحتها التعريفية

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري، فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية، منافسة التحكيم العربية الأولى من نوعها عالميًّا، الموجهة إلى طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في كليات الشريعة والقانون والحقوق في شتى جامعات العالم، التي ينظمها المركز بشراكة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية (CLDP).

وتنطلق نسخة المنافسة لهذا العالم على مستوى دولي لتجْمَع جميع الفِرَق المتنافسة على منصة واحدة، حيث يؤدي كل فريق محاكاة حقيقية لدور الـمُدّعِي والـمُدّعَى عليه، بتقديم مذكرات كتابية ومرافعات شفوية في قضية تحكيم افتراضية، باللغة العربية، الأمر الذي من شأنه تعزيز البُعْد العملي للدراسة الأكاديمية التي يتلقاها الطالب خلال رحلته الجامعية.

وتُعَد منافسة التحكيم التجاري الطلابية جزءًا من دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في نشر ثقافة التحكيم التجاري باللغة العربية في المجتمع القانوني محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ من خلال ترسيخ ممارسات التحكيم المؤسسي، المتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، لدى طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق.

ومن المنتظر أن تمُرّ النسخة الثالثة من المنافسة بمراحل زمنية متعددة، تشمل إعلان قضية المنافسة في الـ 24 من صفر 1443هـ (1 أكتوبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعِي في الـ 19 من جمادى الأولى (23 ديسمبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعَى عليه في الـ 16 من رجب (17 فبراير 2022م)، وانطلاق المرافعات الشفوية في الـ 13 من شوال (14 مايو 2022).

وتحظى الفِرَق المتنافسة بفرصة للفوز بعدة جوائز في ختام أنشطة المنافسة، تشمل جائزة أفضل فريق متنافس، وأفضل مذكرة وأفضل مترافع عن الـمُدّعِي وعن الـمُدّعَى عليه، جنبًا إلى جنب مع تقديم منح دراسية تقدمها المنافسة لدراسة الماجستير في القانون لدى جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، ومنح تدريبية في برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري الذي يقدمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين CIArb.

ودعا المركز السعودي للتحكيم التجاري، الجامعات الراغبة في تسجيل فرقها الطلابية في المنافسة؛ إلى تقديم طلب الانضمام عبر الرابط التالي: (bit.ly/Moot3Reg)، قبل الـ22 من شهر ربيع الأول، يوافقه الـ 28 من شهر أكتوبر، حيث يُغلَق باب المنافسة.

كما يدعو المركز الجامعات الراغبة في معرفة مزيد من المعلومات عن المنافسة، إلى زيارة صفحتها التعريفية على موقعه الإلكتروني: (bit.ly/SCCAMoot3)، أو الاتصال بالمركز عبر الرقم الموحد: (+966920003625)، أو التواصل معه عبر نموذج المراسلة: (bit.ly/SCCAContact) أو البريد الإلكتروني: (info@sadr.org).

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المركز السعودي للتحكيم التجاري يُطلق النسخة الـ 3 من منافسة التحكيم التجاري الطلابية
سبق

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري، فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية، منافسة التحكيم العربية الأولى من نوعها عالميًّا، الموجهة إلى طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في كليات الشريعة والقانون والحقوق في شتى جامعات العالم، التي ينظمها المركز بشراكة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية (CLDP).

وتنطلق نسخة المنافسة لهذا العالم على مستوى دولي لتجْمَع جميع الفِرَق المتنافسة على منصة واحدة، حيث يؤدي كل فريق محاكاة حقيقية لدور الـمُدّعِي والـمُدّعَى عليه، بتقديم مذكرات كتابية ومرافعات شفوية في قضية تحكيم افتراضية، باللغة العربية، الأمر الذي من شأنه تعزيز البُعْد العملي للدراسة الأكاديمية التي يتلقاها الطالب خلال رحلته الجامعية.

وتُعَد منافسة التحكيم التجاري الطلابية جزءًا من دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في نشر ثقافة التحكيم التجاري باللغة العربية في المجتمع القانوني محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ من خلال ترسيخ ممارسات التحكيم المؤسسي، المتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، لدى طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق.

ومن المنتظر أن تمُرّ النسخة الثالثة من المنافسة بمراحل زمنية متعددة، تشمل إعلان قضية المنافسة في الـ 24 من صفر 1443هـ (1 أكتوبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعِي في الـ 19 من جمادى الأولى (23 ديسمبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعَى عليه في الـ 16 من رجب (17 فبراير 2022م)، وانطلاق المرافعات الشفوية في الـ 13 من شوال (14 مايو 2022).

وتحظى الفِرَق المتنافسة بفرصة للفوز بعدة جوائز في ختام أنشطة المنافسة، تشمل جائزة أفضل فريق متنافس، وأفضل مذكرة وأفضل مترافع عن الـمُدّعِي وعن الـمُدّعَى عليه، جنبًا إلى جنب مع تقديم منح دراسية تقدمها المنافسة لدراسة الماجستير في القانون لدى جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، ومنح تدريبية في برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري الذي يقدمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين CIArb.

ودعا المركز السعودي للتحكيم التجاري، الجامعات الراغبة في تسجيل فرقها الطلابية في المنافسة؛ إلى تقديم طلب الانضمام عبر الرابط التالي: (bit.ly/Moot3Reg)، قبل الـ22 من شهر ربيع الأول، يوافقه الـ 28 من شهر أكتوبر، حيث يُغلَق باب المنافسة.

كما يدعو المركز الجامعات الراغبة في معرفة مزيد من المعلومات عن المنافسة، إلى زيارة صفحتها التعريفية على موقعه الإلكتروني: (bit.ly/SCCAMoot3)، أو الاتصال بالمركز عبر الرقم الموحد: (+966920003625)، أو التواصل معه عبر نموذج المراسلة: (bit.ly/SCCAContact) أو البريد الإلكتروني: (info@sadr.org).

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:31 PM

المركز السعودي للتحكيم التجاري يُطلق النسخة الـ 3 من منافسة التحكيم التجاري الطلابية

دعا الجامعات الراغبة في معرفة مزيد من المعلومات عن المنافسة إلى زيارة صفحتها التعريفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري، فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية، منافسة التحكيم العربية الأولى من نوعها عالميًّا، الموجهة إلى طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في كليات الشريعة والقانون والحقوق في شتى جامعات العالم، التي ينظمها المركز بشراكة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية (CLDP).

وتنطلق نسخة المنافسة لهذا العالم على مستوى دولي لتجْمَع جميع الفِرَق المتنافسة على منصة واحدة، حيث يؤدي كل فريق محاكاة حقيقية لدور الـمُدّعِي والـمُدّعَى عليه، بتقديم مذكرات كتابية ومرافعات شفوية في قضية تحكيم افتراضية، باللغة العربية، الأمر الذي من شأنه تعزيز البُعْد العملي للدراسة الأكاديمية التي يتلقاها الطالب خلال رحلته الجامعية.

وتُعَد منافسة التحكيم التجاري الطلابية جزءًا من دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في نشر ثقافة التحكيم التجاري باللغة العربية في المجتمع القانوني محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ من خلال ترسيخ ممارسات التحكيم المؤسسي، المتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، لدى طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق.

ومن المنتظر أن تمُرّ النسخة الثالثة من المنافسة بمراحل زمنية متعددة، تشمل إعلان قضية المنافسة في الـ 24 من صفر 1443هـ (1 أكتوبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعِي في الـ 19 من جمادى الأولى (23 ديسمبر 2021م)، وإغلاق باب تسليم مذكرة الـمُدّعَى عليه في الـ 16 من رجب (17 فبراير 2022م)، وانطلاق المرافعات الشفوية في الـ 13 من شوال (14 مايو 2022).

وتحظى الفِرَق المتنافسة بفرصة للفوز بعدة جوائز في ختام أنشطة المنافسة، تشمل جائزة أفضل فريق متنافس، وأفضل مذكرة وأفضل مترافع عن الـمُدّعِي وعن الـمُدّعَى عليه، جنبًا إلى جنب مع تقديم منح دراسية تقدمها المنافسة لدراسة الماجستير في القانون لدى جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، ومنح تدريبية في برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري الذي يقدمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين CIArb.

ودعا المركز السعودي للتحكيم التجاري، الجامعات الراغبة في تسجيل فرقها الطلابية في المنافسة؛ إلى تقديم طلب الانضمام عبر الرابط التالي: (bit.ly/Moot3Reg)، قبل الـ22 من شهر ربيع الأول، يوافقه الـ 28 من شهر أكتوبر، حيث يُغلَق باب المنافسة.

كما يدعو المركز الجامعات الراغبة في معرفة مزيد من المعلومات عن المنافسة، إلى زيارة صفحتها التعريفية على موقعه الإلكتروني: (bit.ly/SCCAMoot3)، أو الاتصال بالمركز عبر الرقم الموحد: (+966920003625)، أو التواصل معه عبر نموذج المراسلة: (bit.ly/SCCAContact) أو البريد الإلكتروني: (info@sadr.org).

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