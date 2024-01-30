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"النواب البريطانيون" يصوت على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

نال التعديل غير الملزم للحكومة تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310

صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس، حسب العربية.

وتفصيلاً، نال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"النواب البريطانيون" يصوت على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
سبق

صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس، حسب العربية.

وتفصيلاً، نال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
12:40 AM

"النواب البريطانيون" يصوت على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

نال التعديل غير الملزم للحكومة تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس، حسب العربية.

وتفصيلاً، نال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، تأييد 318 نائباً في حين رفضه 310.

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